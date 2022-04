Lilian de Carvalho Monteiro. An diesem Tag wurde ihr Freund Spätestens seit dem 29.4.2022 kennt die halbe Welt ihr Gesicht:. An diesem Tag wurde ihr Freund Boris Becker in London zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Und sie betrat Hand in Hand mit ihm den Gerichtssaal und kam ohne ihren Boris wieder raus.

Wer ist Lilian de Carvalho Monteiro?

Lilian de Carvalho Monteiro? Was ist über die aktuelle Freundin von Boris Becker bekannt?

In diesem Porträt gibt es alle (bekannten) Infos.

Lilian de Carvalho Monteiro: Alter, Herkunft, Beruf - Wer ist Boris Beckers Partnerin?

Sie wich ihm an den Tagen vor der Verkündung des Strafmaßes nicht von der Seite. Lilian de Carvalho Monteiro begleitete Boris Becker auch bereits während des kompletten Strafgerichtsprozesses jeden Tag in den Gerichtssaal. Auf vielen Fotos aus den vergangenen Wochen ist sie mit dem ehemaligen Tennisstar zu sehen.

Viel ist über Lilian de Carvalho Monteiro nicht bekannt. Die britische Zeitung Daily Mail will herausgefunden haben, dass sie Mitte 30 ist. Lilian de Carvalho Monteiro arbeitet als politische Risikoanalystin in London. Sie soll mehrere Studienabschlüsse haben, unter anderem einen Master in African Studies. Außerdem soll sie fünf Sprachen sprechen.

Lilian de Carvalho Monteiro wurde im Jahr 2020 zum ersten Mal an der Seite von Boris Becker gesehen. Dieser hatte sich zwei Jahre zuvor von seiner zweiten Ehefrau Lilly Becker getrennt. Mit ihr hat er zusammen den Sohn Amadeus.

Die familiären Wurzeln von Lilian de Carvalho Monteiro liegen in São Tomé and Príncipe. Ihr Vater Victor Tavaras Monteiro war dort Verteidigungsminister. São Tomé und Príncipe ist ein Inselstaat etwa 200 Kilometer vor der Westküste Afrikas.

Wie die aktuelle Freundin von Boris Becker mit der Gefängnisstrafe ihres Partners umgeht, ist nicht bekannt. Nach der Verkündung des Strafmaßes am Freitag verließ sie – die Augen hinter einen großen Sonnenbrille versteckt – wortlos das Gericht in London.