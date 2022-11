Seit 29. April 2022 sitzt Boris Becker im Gefängnis. An diesem Tag erklärte ihn ein Gericht in London schuldig, wegen Verstößen in seinem Insolvenzverfahren. Das Gericht verurteiltedamals zu 2,5 Jahren Haft. Doch er

Wenn Boris Becker die komplette Strafe absitzen muss, würde er bis zum 29. Oktober 2024 hinter Gittern bleiben müssen. Das ist aber unwahrscheinlich. Denn: Nach britischem Recht können Häftlinge auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Bei Becker wären das 15 Monate. Dann wäre Boris am 29. Juli 2023 wieder auf freiem Fuß.

Doch es könnte noch viel schneller gehen. Die britische Zeit „Sun“ schreibt, dass Boris Becker für ein Programm angemeldet wurde, das ausländischen Häftlingen eine deutlich frühere Entlassung ermöglicht.

Dieses Entlassungs- und Abschiebungsprogramm soll laut „Sun“ helfen, den Druck auf die überfüllten britischen Gefängnisse zu lindern. Demnach kommt jeder ausländische Häftling dafür in Frage, „der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann“. Ein Sprecher des britischen Innenministeriums sagte der Zeitung: „Jeder ausländische Staatsbürger, der wegen einer Straftat zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, kommt für eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Betracht.“ Die Zeitung spekuliert, dass Boris Becker sogar noch vor Weihnachten auf freien Fuß kommen könnte und nach Deutschland abgeschoben werden würde. Dafür gibt es bislang aber keine offizielle Bestätigung.

Gleich nach der Verurteilung im April wurde Boris Becker ins Wandsworth Prison in London gebracht. Das Wandsworth Prison ist eines der bekanntesten und berüchtigsten Gebäude in dem Stadtteil mit gut 300.000 Einwohnern. Hier wurden nämlich noch bis in die 1960er Jahre zum Tode verurteilte Schwerverbrecher hingerichtet. Nach wenigen Wochen durfte der Ex-Tennisstar aber in eine andere Haftanstalt „umziehen“. Er sitztwestlich von London ein, das unter eine niedrigere Sicherheitsstufe fällt.