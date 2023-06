Laborfleisch, auch bekannt als kultiviertes Fleisch oder in-vitro-Fleisch, wird von vielen als Alternative zur konventionellen Tierhaltung in Betracht gezogen. Es ist nicht nur Zukunftsmusik: Das Fleisch gibt es bisher in wenigen Ländern zu kaufen. Jährlich wird massiv in den Industriezweig investiert und an kostengünstigen, tier- und umweltfreundlichen Verfahren geforscht. Weitere Länder sind nun schon dabei, das im Labor gezüchtete Fleisch zuzulassen.

Wo kann man Laborfleisch kaufen?

Es gibt bereits Laborfleisch auf dem Markt, allerdings ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weit verbreitet. Singapur ist bis heute eines der wenigen Länder, in welchem es Laborfleisch zu kaufen gibt. Seit Dezember 2020 ist dieses in Singapur zugelassen. In Form von Hähnchenfleischnuggets, wird es dort vom Unternehmen Eat Just vertrieben. Doch kann sich das bald schon ändern. Good Meat hat im März die Zustimmung der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA erhalten, was das zweite Unternehmen nach Upside im November 2022 ist, dem grünes Licht für zellbasiertes Fleisch in den USA gegeben wurde. Das Huhn von Good Meat soll anschließend im Restaurant des renommierten Washingtoner Starkochs José Andrés erhältlich sein. Die Zulassung wurde in den USA am 22.06.23 genehmigt und Laborfleisch zum Verkauf freigegeben.

Wie viel kostet Laborfleisch?

In Singapur werden unter anderem bei der Metzgerei „Huber's Butchery“ Chicken Nuggets aus Hähnchenfleisch angeboten, welches aus Stammzellen in Bioreaktoren hergestellt wird. Für sechs Plätze und einmal in der Woche soll dies zusammen mit Reis oder Salat auf den Teller kommen. Aufgrund des geringen Angebots weltweit sind die Plätze jede Woche ausgebucht. Laut Focus Online kostet die Portion umgerechnet knapp 13 Euro.

Was ist Laborfleisch?

In vitro-Fleisch, auch als kultiviertes Fleisch oder als Laborfleisch bezeichnet, wird aus tierischen Zellen im Labor hergestellt. Die Herstellung beginnt typischerweise mit einer kleinen Probe tierischer Zellen, wie beispielsweise Muskelzellen. Diese Zellen werden in einer Nährlösung platziert, in der sie sich vermehren und zu Muskelgewebe entwickeln können. Durch die Bereitstellung eines geeigneten Umfelds, das unter anderem die richtigen Nährstoffe, Wachstumsfaktoren und eine mechanische Stimulation enthält, können die Zellen zu faserigem Muskelgewebe heranwachsen.