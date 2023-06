Keine Massentierhaltung, keine Antibiotika, kein Krebsrisiko. Laborfleisch wird mit allerlei positiven Eigenschaften beworben. Auch der Preis der Herstellung senkt sich jährlich, sodass es Gelder von Investoren aus der ganzen Welt in Food Start-Ups lockt. Während in Singapur schon das erste Hähnchenfleisch aus dem Labor zugelassen ist, wird auch in Europa im Eiltempo daran gearbeitet In Vitro Fleisch salonfähig zu machen. Auch die Hochschule Reutlingen forscht an In Vitro Fleisch. Doch für wen kommt es in Frage?