Fast die Hälfte der Corona-Warnungen der Gesundheitsämter, die über dieanübermittelt werden, sind auf Besuche in Clubs und Discos zurückzuführen. Das geht aus einer anonymisierten Datenerhebung hervor. Und das, obwohl in den meisten Clubs von Beginn an 3G-plus oder nun sogar die 2G-Regel gilt. Es handelt sich also primär um geimpfte und genesene Kontaktpersonen. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen: