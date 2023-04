In der ARD-Talksendung "maischberger" äußerte sich der berühmte Extrembergsteiger und Autor Reinhold Messner zu den Klimaaktivisten der "Letzten Generation". Messner warf ihnen vor, die Demokratie zu gefährden und warnte: „Wenn es so weitergeht, haben wir in wenigen Jahren nicht einen Krieg, sondern einen Bürgerkrieg“. Mit ihren Protestformen versuchten die Klimaaktivisten, „uns zu erpressen. Sie erpressen die Demokratie. Wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie retten“, so Messner weiter.

„Das Klima kann man nicht schützen“

Messner forderte, den Verbrauch fossiler Brennstoffe und den CO₂-Ausstoß zu senken. Er räumte ein, dass die globale Erwärmung „unsere Schuld“ sei. Allerdings hielt er den Begriff "Klimaschutz" für falsch, da das Klima seit Millionen von Jahren im Wandel ist. Messner betonte, dass es nicht einfach sei, etwas zu erreichen, und dass es lange dauern werde, wenn überhaupt etwas getan werden könne. Dennoch sollten wir etwas tun, so der Bergsteiger.

