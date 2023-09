Der globale Klimastreiktag, der in enger Verbindung mit Fridays For Future steht, ist zu einem bedeutenden Ereignis geworden, bei dem Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen, um für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Dieser Tag, der erstmals im September 2019 stattfand, markiert den Höhepunkt der Anstrengungen von Klimaaktivisten, Politikern und Umweltschützern, die auf eine dringende Reduzierung der Treibhausgasemissionen und den Schutz unseres Planeten drängen. Am 15. September 2023 ist es wieder so weit und auch in Deutschland gehen Menschen für das Klima auf die Straße. Wo führt die Demo in München entlang? Und was ist an Programm geplant? Alle Infos zum Klimastreiktag in München im Überblick.

Start und Route: Hier wird die Klimademo am 15.09 durch München ziehen

Die Auftaktkundgebung des Klimastreiktages in München wird um 12 Uhr am Siegestor stattfinden. Laut dem Instagramkanal von Fridays For Future München wird die Demo von dort aus auf der Ludwigstraße bis zur Georgenstraße weiterziehen, diese ablaufen und dann auf die Arcisstraße erneut links abbiegen. Über die Schollingstraße geht es im Anschluss wieder auf die Ludwigstraße bis zum Siegestor.

Programm: So wird der Klimastreiktag in München ablaufen

Neben Podiumsdiskussionen, Reden und Beiträgen von Aktivist*Innen und weiteren Organisationen ist es bei den Klimademonstrationen Tradition, dass der Klimastreik auch musikalisch begleitet wird. In München werden die Sportfreunde Stiller Hauptact sein. Im Vorhinein dürfen sich Fans auf einen Auftritt von Paula Carolina freuen.

Sperrungen: Mit diesen Einschränkungen muss im Verkehr in München gerechnet werden

Entlang der Route um das Siegestor kann es erwartungsgemäß zu zwischenzeitlichen Sperrungen kommen. Außerdem muss im Rahmen der Demonstration mit einem erhöhten Aufkommen im öffentlichen Nahverkehr gerechnet werden.