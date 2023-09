Fridays For Future, eine globale Jugendbewegung, die sich für den Klimaschutz einsetzt, hat in den letzten Jahren weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die Bewegung begann im August 2018, als die schwedische Schülerin Greta Thunberg beschloss, an jedem Freitag vor dem schwedischen Parlament zu streiken, um auf die Dringlichkeit des Klimawandels hinzuweisen. Ihr Einzelprotest fand schnell Nachahmer in vielen Ländern und entwickelte sich zu einer weltweiten Bewegung, die für den globalen Klimaschutz kämpft. Den Höhepunkt der Bestrebungen bildet der globale Klimastreiktag. Am 15. September 2023 ist es so weit und in der ganzen Welt gehen Menschen für das Klima auf die Straße. Wo führt die Demo in Hamburg entlang? Und was ist an Programm geplant? Alle Infos zum Klimastreiktag in Hamburg im Überblick.

Start, Verlauf und Ende: Die Route des Klimastreiktages am 15.09. in Hamburg

Die Auftaktkundgebung des Klimastreiktages in Hamburg wird um 14 Uhr am Jungfernstieg stattfinden. Anschließend setzt sich der Protestzug zunächst in Richtung Speersort in Bewegung und zieht dann weiter zur Steinstraße und dem Steintorwall. Von dort aus geht es entlang des Glockengiewerwalls, über die Lombardsbrücke und die Esplanade. Schließlich bewegt sich die Demonstration über den Stephansplatz und die Dammtorstraße, um schließlich ihr Ziel am Gänsemarkt/Jungfernstieg zu erreichen.

Programm: Herbert Grönemeyer und Silbermond beim Klimastreik in Hamburg

Neben Podiumsdiskussionen, Reden und Beiträgen von Aktivist*Innen und weiteren Organisationen ist es bei den Klimademonstrationen Tradition, dass der Klimastreik auch von Prominenz aus der Musikbranche begleitet wird. In Hamburg treten dieses Jahr Herbert Grönemeyer, Silbermond und die Punkrock-Band Team Scheisse beim globalen Klimastreiktag am 15.09.2023 auf.

Sperrungen: Mit diesen Einschränkungen muss der Verkehr in Hamburg rechnen

Laut NDR wird es während der Demo entlang der Route zu vorübergehenden Straßensperrungen kommen. Darüber hinaus sind jedoch auch frühzeitige Sperrungen ab 6 Uhr geplant, die vor allem die Binnenalster, den Gänsemarkt und den Hauptbahnhof betreffen.