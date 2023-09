Fridays For Future und der globale Klimastreiktag sind zu Symbolen des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel geworden. Mit Streiks, Demonstrationen und öffentlichen Kampagnen möchte die internationale Bewegung das Bewusstsein für die Klimakrise schärfen. Ihr Engagement spiegelt den wachsenden Druck wider, den die junge Generation auf Politiker und Regierungen ausübt, um entschlossene Maßnahmen zum Schutz unseres Planeten zu ergreifen. Am 15. September 2023 ist es wieder so weit und in der ganzen Welt gehen Menschen für das Klima auf die Straße. Wo führt die Demo in Berlin entlang? Und was ist an Programm geplant? Alle Infos zum Klimastreiktag in Berlin im Überblick.

Route: Start, Verlauf und Ende der Klimademo am 15.09. durch Berlin

In Berlin beginnt die Klimademonstration um 12 Uhr am Brandenburger Tor. Der Demonstrationszug wird laut Fridays For Future Berlin in unterschiedliche Blöcke aufgeteilt sein, denen man sich anschließen kann. Da Fridays For Future in erster Linie von jungen Menschen getragen wird, bilden sie traditionell den Anfangsblock. Danach folgt der Familien- und Kinderblock, der hervorhebt, dass ein generationenübergreifender Konsens für eine nachhaltige Lebensgrundlage im Mittelpunkt steht. Im Block für die Zukunft ist eine breite Koalition von über 40 Bündnispartnern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vereint. Der Block für Verkehrswende & Gewerkschaften setzt sich nachdrücklich für eine umfassende Verkehrswende ein. Im Block der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind alle Organisationen vertreten, die sich gemeinsam für verstärkten Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Darunter finden sich der BUND, NABU, DUH, Campact, Greenpeace und viele weitere. Innerhalb des Wirtschaftswende-Blocks wird sich für das Ende des ungebremsten Wachstums auf unserem begrenzten Planeten eingesetzt und für eine sozial-ökologische Transformation engagiert. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Ernährungswende-Block, einen Antikapitalistischen Block, einen Block für Club & Kultur und einen Studi-Block. Wo die Blöcke gemeinsam durch Berlin ziehen werden, gibt die Organisation Fridays For Future Berlin am Freitag, dem 15.09.2023 ab 10 Uhr auf ihrer Webseite bekannt. Feststeht, dass die Klimademo durch das Regierungsviertel ziehen und sich nie weiter als 30min vom Brandenburger Tor entfernen wird

Programm und Konzerte: Das ist für den Klimastreiktag in Berlin geplant

Neben Podiumsdiskussionen, Reden und Beiträgen von Aktivist*Innen und weiteren Organisationen ist es bei den Klimademonstrationen Tradition, dass der Klimastreik auch musikalisch begleitet wird. In Berlin wird als Hauptact Axel Bosse zusammen mit dem Berliner Kneipenchor auftreten. Im Vorhinein steht auch die Band Juli auf der Bühne.

Sperrungen: Mit diesen Einschränkungen muss der Verkehr in Berlin rechnen

Fridays For Future Berlin weist darauf hin, dass der U-Bahnhof Brandenburger Tor zwischenzeitlich nicht benutzt werden kann. Da die Route noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurde, kann bislang noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die Klimademo auf den Verkehr auswirken wird. Da die Route um das Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel gehen wird, kann allerdings mit zusätzlichen Fahrtzeiten und Verzögerungen in diesem Bereich gerechnet werden.