Fridays For Future und der globale Klimastreiktag haben eine klare Mission: den Klimawandel ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu fordern. Die Bewegung wird von jungen Menschen angeführt, die ihre Zukunft bedroht sehen und politische Entscheidungsträger weltweit dazu auffordern, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel ernst zu nehmen und umzusetzen. Am 15. September 2023 ist es wieder so weit und in der ganzen Welt gehen Menschen für das Klima auf die Straße. Wo führt die Demo in Köln entlang? Und was ist an Programm geplant? Alle Infos zum Klimastreiktag in Köln im Überblick.

Route und Start: So verläuft die Klimademo am 15.09. durch Köln

Am 15. September 2023 finden in Köln gleich zwei Demonstrationszüge statt, die schließlich in einer gemeinsamen Abschlusskundgebung an der Bonner Straße (zwischen der Teutoburger Straße und dem Bonner Wall) zusammenfinden. Dort gibt es ab 14 Uhr ein politisches Straßenfest. Die Demonstrationszüge starten ab 16 Uhr am Dom/dem Hauptbahnhof. Der erste Demonstrationszug folgt laut der Stadt Köln zu Fuß durch die Stadt. Er beginnt an der Trankgasse und führt über den Kurt-Hackenberg-Platz, die Bechergasse, den Alten Markt und Unter Kästner. Anschließend passiert er den Heumarkt und setzt seinen Weg fort über Markmannsgasse, am Leystapel, Holzmarkt und Rheinaustraße. Von dort aus führt die Route weiter durch Straßen wie die Weberstraße, Löwengasse, Severinstraße und den Chlodwigplatz, bevor sie schließlich auf die Bonner Straße mündet.

Eine weitere Gruppe von Demonstranten wird an diesem Tag auf Fahrrädern unterwegs sein. Der Fahrradkorso folgt einer eigenen Route, die durch Kölns Straßen verläuft. Dieser Weg beginnt an der Tunisstraße und führt über die Nord-Süd-Fahrt, die Cäcilienstraße, Pipinstraße und den Heumarkt. Von dort aus wird die Deuter Brücke überquert und die Route über die Mindener Straße, Opladener Straße, Justianstraße und den Gotenring fortgesetzt. Nachdem der Zug die Severinsbrücke passiert hat, geht es weiter über die Kleine Witschgasse, das Konrad-Adenauer-Ufer, den Theodor-Heuss-Ring, den Ebertplatz und den Hansaring. Schließlich geht der Weg der Fahrradgruppe durch Straßen wie den Kaiser-Wilhelm-Ring, Hohenzollernring, Habsburgerring, Hohenstaufenring und die Luxemburger Straße, bis schließlich die Bonner Straße erreicht wird.

Programm und Konzerte: Das ist für den Klimastreiktag in Köln geplant

In Köln wird es neben Reden und Beiträgen von Aktivist*Innen und weiteren Organisationen auch musikalische Auftritte geben. Um 21:20 wird auf der Mainstage Goldroger auftreten. Das gesamte Programm der Mainstage laut dem Instagram-Kanal von Fridays For Future Köln:

18:35: Rede von Baro Vicenta Ra Gabbert

18:50: Rede von WirFahrenZusammen

19:00: Umbra

19:25: Rede vom Fahrradentscheid Köln

19:30: Rede von Maira Elizabeth Lopez

19:45 Lina Bo

20:20: Rede von Pass(t) und allen

20:35: Haller

21:20 Goldroger

Sperrungen: Mit diesen Einschränkungen muss in Köln gerechnet werden

Laut Angaben der Stadt Köln werden die Parkflächen auf der Komödienstraße zwischen Tunisstraße und Trankgasse beidseitig gesperrt sein. Auch die Parkflächen auf der Bonner Straße werden nicht benutzbar sein. Entlang der jeweiligen Strecken wird es darüber hinaus zu kurzfristen Sperrungen für den Individualverkehr kommen. Es wird darauf hingewiesen, dass dadurch mehr Fahrzeit eingeplant werden sollte.