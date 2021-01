Die Corona-Fallzahlen sind in Deutschland nach wie vor besorgniserregend hoch. Trotz des aktuell geltenden Lockdowns stecken sich täglich zu viele Menschen neu mit dem Virus an.

Wie ist die aktuelle Lage? Wie viele Neuinfektionen wurden am Sonntag, 17.1.2021 gemeldet? Ruft man das RKI-Dashboard jedoch am Sonntagmorgen auf, so fehlen die aktuellen Zahlen. Was ist los?

Keine aktuellen Corona-Zahlen am Sonntag, 17.1.2021

Für gewöhnlich werden die neuen Corona-Zahlen täglich um 0:00 aktualisiert. Am Sonntag erschien auf der Seite nur eine Fehlermeldung: „Die Daten werden derzeit aktualisiert. Bitte schauen Sie später wieder vorbei.“ Aktuelle Fallzahlen lagen nicht vor.

Am Samstag wurden 18.678 Neuinfektionen gemeldet

am Sonntag vor einer Woche, 10.1.21, waren 16.946 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert worden.

„Zeit Online“ berichtet, dass es aktuell 14.057 Neuinfektionen gibt. Laut den Daten haben sich in den letzten sieben Tagen 123.789 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Corona RKI-Dashboard: Probleme treten häufiger auf

Nicht das erste Mal treten Probleme beim RKI-Dashboard auf. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es immer wieder zu Ausfällen des Dashboards.