Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg haben eine lange Tradition. Bereits seit 1952 werden Werke des Schriftstellers Karl May in Schleswig-Holstein im Freilichttheater am Kalkberg dramaturgisch in Szene gesetzt. Nach einer coronabedingten Pause finden die Karl-May-Spiele im Jahr 2022 wieder statt. Alle Infos zu den diesjährigen Festspielen in Bad Segeberg gibt es hier im Überblick.

Datum und Termine: Wann finden die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg statt?

Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg beginnen mit der Generalprobe am Freitag, 24.06.2022. Am Samstag, 25.06.2022 findet die Premiere statt. Dann werden bis zum 04.09.2022 jeweils donnerstags, freitags, samstags und sonntags Aufführungen gezeigt. Der Aufführungszeitraum erstreckt sich also über insgesamt zehn Wochen, von der Kalenderwoche 25 bis 35. Am Donnerstag, Freitag und Samstag werden immer jeweils zwei Vorstellungen aufgeführt, von denen die erste nachmittags um 15 Uhr beginnt und die zweite abends um 20 Uhr. An den Sonntagen wird ausschließlich nachmittags um 15 Uhr gespielt. Im Ticketshop der Karl-May-Festspiele sind die genauen Termine mit Uhrzeiten aufgeführt

Tickets: Gibt es noch Karten für die Karl-May-Festspiele 2022 und was kosten sie?

Aktuell sind noch Tickets für die Karl-May-Festspiele 2022 in Bad Segeberg im Vorverkauf verfügbar. Die Karten werden über den Ticketshop der Festspiele verkauft. Je nachdem, in welchem Bereich sich der Sitzplatz befindet, variiert der Ticketpreis zwischen 21,50 Euro und 34 Euro. Kinder unter fünf Jahren erhalten freien Eintritt, sie haben dann allerdings keinen Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz. Für Kinder ab fünf bis fünfzehn Jahren gilt ein ermäßigter Preis.

Schauspieler: Wer spielt den Winnetou bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg?

Das ein oder andere Gesicht aus dem Ensemble der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg 2022 könnte den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt vorkommen. Einige der Schauspielerinnen und Schauspieler waren bereits an anderen Theaterstücken oder auch Film- und Fernsehproduktionen beteiligt. So zum Beispiel der Schauspieler des Häuptling Winnetou, Alexander Klaws. Seinen bundesweiten Durchbruch hatte der Sänger und Schauspieler im Jahr 2003, als er die erste Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewann. Zuletzt war er als Jesus in „Die Passion“ auf RTL zu sehen. Wer sind die anderen Schauspieler im Ensemble der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg 2022? Hier ein Überblick.

Alexander Klaws – Winnetou

– Winnetou Sascha Hehn – Grinley, der Ölprinz

– Grinley, der Ölprinz Katy Karrenbauer – Rosalie Ebersbach

Joshy Peters – Buttler

Sascha Gluth – Old Shatterhand

Jogi Kaiser – Sam Hawkens

Patrick L. Schmitz – Kantor Hampel

Fabian Monasterios – Mokaschi

Melanie Böhm – Lissy

Jan Stapelfeldt – Shi-So

Stephan A. Tölle – Mr. Baumgarten/Paddy

Sascha Hödl – Ka Maku/Jackson

Harald P. Wieczorek – Nitsas-Ini/Bankier Duncan

Elspe, Radebeul und Co. – Wo gibt es überall Karl-May-Spiele?

Bad Segeberg in Schleswig-Holstein ist nicht der einzige Ort, an dem Karl-May-Spiele aufgeführt werden. Wo gibt es überall Karl-May-Festspiele? Hier ein Überblick über die bekanntesten Orte: