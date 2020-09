Sie schuf eine der beliebtesten Romanfiguren aller Zeiten: Harry Potter. Die Erfolgsautorin Joanne K. Rowling wurde mit ihrer Buchreihe über den Zauberschüler von Hogwarts weltberühmt, verdiente Millionen. Jahrelang wurde die Britin von ihren Fans vergöttert. Sie galt als Ikone, setzte sich gegen Mobbing ein und wurde für ihre kritische Meinung über US-Präsident Donald Trump gefeiert. Doch mittlerweile sieht sich die 55-Jährige heftiger Kritik ausgesetzt. Der Grund: kontroverse Äußerungen über Transpersonen.

Die Debatte entzündete sich am 6. Juni, als Rowling folgenden Tweet postete:

Sie kommentierte den Artikel „Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate“ , der auf dem Entwicklungshilfeportal „Devex“ erschienen ist, mit sarkastischem Unterton: „,People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?“ Frei übersetzt: „,Menschen, die menstruieren.' Ich bin mir sicher, dass es mal ein Wort für solche Leute gab. Hilf mir mal jemand. Fräuen? Frausen? Frauhen?“