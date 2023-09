Seit 2015 hat Jason Derulo kein Album mehr veröffentlicht. Davor erschien fast mehrere Jahre in Folge ein neues Werk von ihm. Zwar brachte der US-amerikanische Sänger, Songwriter und Tänzer noch weitere Singles heraus, im Streit mit seinem Label wurde es allerdings etwas ruhiger um den Popstar. Und nun gibt es große Neuigkeiten. Im Interview mit dem Musikexpress verriet Jason Derulo, dass im November ein neues Album als großes Comeback geplant ist. Die ersten Vorboten wurden schon mit „Glad You Came“ und „Body Count“ veröffentlicht. Im November sollen dann alle Songs zusammen mit einer eigenen TV-Audioshow herauskommen. Dafür habe Derulo sogar mit den Produzenten von „Twilight“ zusammengearbeitet. Wer Derulo live erleben mag, kann sich über die neue Tour-Ankündigung freuen. 2024 führt es den R&B- und Pop-Artist auch nach Deutschland. Alle Infos zu den Konzerten im Überblick.

Tour 2024: In diesen Städten spielt Jason Derulo Konzerte in Deutschland

Jason Derulo, der mit bürgerlichem Namen Jason Joel Desrouleaux heißt, wurde am 21. September 1989 in Miramar, Florida, geboren. Von dort aus ist er spätestens seit seinem Debütalbum „Jason Derulo“ in 2010 weltweit berühmt geworden. Hits wie "Whatcha Say" und "In My Head" haben seinen musikalischen Tag in der Musikindustrie unverkennbar gemacht. Seitdem hat er mehrere Alben herausgebracht, darunter "Future History" (2011), "Tattoos" (2013), "Everything Is 4" (2015). 2024 wird er mit seinen größten Hits auf die „Decade of Derulo World Tour“ gehen. Ob es dabei auch das kommende Album zu hören werden gibt, ist noch nicht bekannt. Zuerst führt es den US-Amerikaner nach Köln. Auf Hamburg folgt neben Frankfurt und Stuttgart auch München. Die genauen Tourdaten für Jason Derulo in Deutschland im Überblick:

16.03.2024 – Köln, Lanxess Arena

17.03.2024 – Hamburg, Barclays Arena

19.03.2024 – Frankfurt, Festhalle

20.03.2024 – Stuttgart, Porsche-Arena

26.03.2024 – München, Olympiahalle

Preis: Wie teuer sind die Tickets für die Jason Derulo Konzerte in Deutschland?

Jason Derulo ist auch für seine Fähigkeiten als Tänzer und Choreograf bekannt, die er oft in seinen Musikvideos und Live-Auftritten demonstriert. Seine Shows beeindrucken demnach nicht nur musikalisch, sondern auch durch tänzerische Einlagen. Wer einen der erfolgreichsten Popstars live erleben möchte, fragt sich sicherlich, wie viel die Tickets kosten werden. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, dem 20.09.2023 um 10 Uhr hier bei Eventim . Über den Preis der Tickets ist bis dahin noch nichts bekannt.

