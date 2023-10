Nach Angaben der israelischen Armee sind seit dem Massaker von Hamas-Terroristen im israelischen Grenzgebiet am Samstag mehr als 6000 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden. Die meisten davor scheinen vom israelischen Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden zu sein.

Das kann das Raketenabwehrsystem aus Israel

Iron Dome (auf Deutsch: „Eisenkuppel“) ist ein mobiles bodengestütztes Abwehrsystem. Das von Rafael Advanced Defense Systems und Israel Aerospace Industries entwickelte System dient dem Schutz Israels und wird eingesetzt, um Raketen, Artilleriegeschosse und Mörsergranaten aus sehr kurzer Distanz abzuwehren.

Dem Hersteller zufolge ist es das weltweit am meisten eingesetzte Raketenabwehrsystem mit mehr als 2000 Abfangvorgängen und einer Erfolgsquote von über 90 %. Es verfügt laut Hersteller außerdem über eine schnelle Reaktionszeit, und funktioniert als eigenständiges System oder als Teil eines mehrschichtigen Luftverteidigungssystems. Es kann sowohl am Tag als auch in der Nacht eingesetzt werden und ist allwettertauglich.

Was kostet das Iron Dome Abwehrsystem?

Der Preis einer einzelnen Abfangrakete des Iron Dome soll bei rund 45.000 Euro liegen.

So funktioniert Iron Dome

Hier gibt es die Funktionsweise des Raketenabwehrsystems im Video:

Arrow 3 Raketenabwehrsystem für Deutschland

Auch Deutschland ist an den Raketenabwehrsystemen aus Israel interessiert.

(mit Material von dpa)