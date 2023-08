Laut eigenen Angaben hat Israel von den Vereinigten Staaten die Zustimmung für den Verkauf seines Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erhalten. Diese Information wurde am Donnerstag vom israelischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Somit sind die grundlegenden Voraussetzungen für den Milliardendeal geschaffen worden. Arrow 3 wurde durch eine Kooperation zwischen Israel und den USA entwickelt und soll bis zum Ende des Jahres 2025 einsatzbereit sein.

Historischer Vertrag zwischen Deutschland und Israel

Die Mitteilung des Ministeriums betonte, dass dies der umfangreichste Rüstungsdeal in der Geschichte Israels sei. Am Donnerstag habe das US-Außenministerium die offizielle Entscheidung der Regierung an Israel übermittelt.

Die Zustimmung der USA galt als letzte bedeutende Hürde für den historischen Vertrag zwischen Deutschland und Israel. Die Verhandlungen für diesen Vertrag hatten im vergangenen Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine begonnen. Nach der Zustimmung der Parlamente beider Länder wird die endgültige Vertragsunterzeichnung voraussichtlich bis zum Jahresende erfolgen.

Das kann das Raketenabwehrsystem Arrow 3 aus Israel

Aufgrund einer deutschen Initiative ist geplant, dass der Arrow 3 Teil eines europäischen Luftverteidigungssystems wird. Als die fortgeschrittenste Ebene von Israels mehrstufigem Raketenabwehrsystem kann der Arrow 3 anfliegende Waffensysteme in Höhen von über 100 Kilometern zerstören. Dieses System umfasst einen Führungsgefechtsstand, Radargeräte, Startvorrichtungen und Lenkflugkörper.

Das Raketenabwehrsystem Arrow 3 ist laut Herstellerangaben Teil des Arrow Weapon Systems (AWS), das weltweit erste betriebsbereite, eigenständige ATBM (Anti Tactical Ballistic Missiles) Abwehrsystem. Basierend auf dem Arrow 2 und Arrow 3 erkennen, verfolgen und zerstören die modularen Luftabwehrsysteme von Arrow eintreffende TBMs (Tactic-Ballistic-Missiles) mit einer Vielzahl von Sprengkopfvarianten und über einem großen Gebiet, wodurch strategisch wichtige Orte und Bevölkerungszentren geschützt werden.

Das Arrow 3 System wurde entwickelt, um Bedrohungen mit größeren Reichweiten abzufangen und zu zerstören, insbesondere solche, die Massenvernichtungswaffen tragen.

Was kostet das Arrow 3 Raketenabwehrsystem?

Die Kosten belaufen sich den israelischen Angaben zufolge auf knapp vier Milliarden Euro. Das Geld soll aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden, das als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet wurde.

Wie funktioniert das Raketensystem aus Israel?

Das Raketensystem Arrow 3 aus Israel in Aktion gibt es hier:

(mit Material von dpa)