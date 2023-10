Am Samstag, den 07.10.2023 hat die Hamas einen überraschenden Großangriff auf Israel gestartet. Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und mobilisierte zehntausende Soldaten, um die eingedrungenen Hamas-Kämpfer zurückzuschlagen. Die Zahl der Todesopfer stieg inzwischen auf mehr als 900 auf israelischer und mehr als 680 auf palästinensischer Seite; tausende weitere Menschen wurden verletzt. Die Hamas verschleppte zudem etwa 150 Zivilisten und Soldaten aus Israel als Geiseln in den Gazastreifen.

Doch was ist die Hamas eigentlich genau, wie viele Mitglieder hat sie und was hat es mit dem Angriff auf Israel auf sich?

Was ist die Hamas eigentlich?

Die Hamas ist eine radikalislamische Organisation im Nahen Osten und wird von zahlreichen Staaten als Terrororganisationen eingestuft, so von der EU, den USA und auch arabischen Staaten.

Die Palästinensergruppe wurde nach Beginn der Ersten Intifada (= palästinensischen Aufstände gegen die israelische Besatzung im Westjordanland und Ost-Jerusalem) 1987 gegründet. Der Name steht als Abkürzung für „Harakat al-Muqawama al-Islamiya„ (auf Deutsch ‚Organisation des islamischen Widerstands‘), bedeutet auf Arabisch aber auch "Eifer" oder „Kampfgeist“. Sie ist aus dem palästinensischen Zweig der fundamentalistischen Muslimbruderschaft hervorgegangen und entstand in Opposition zur kompromissbereiteren Fatah bzw. PLO von Jassir Arafat.

Was sind die Ziele der Hamas?

In ihrer Gründungsurkunde nennt die Hamas die Eroberung Israels und einen islamischen Staat Palästina an dessen Stelle als Endziel. Dazu bedient sie sich antisemitischer Klischees von einer jüdisch-zionistischen Weltverschwörung und verweist auf die – gefälschten – „Protokolle der Weisen von Zion“. Änderungen an der Hamas-Charta aus dem Jahr 2017 wurden vielfach als Mäßigung und eine Akzeptanz einer Zwei-Staaten-Lösung interpretiert.

Terror, Politik & Mitglieder – Die Organisation der Hamas

Seit 1993 verübte die Hamas unter ihrem geistigen Führer Scheich Ahmad Yasin, der später von Israel gezielt getötet wurde, verstärkt Terroranschläge und greift Israel immer wieder mit Raketen aus dem Gazastreifen an. Neben ihrem militärischen Arm, den Kassam-Brigaden, besteht die Hamas aus einem sozialen Hilfswerk und einer politischen Partei. Die Mitgliederzahl wird auf bis zu 80.000 geschätzt. Finanzielle Hilfe bekommt sie unter anderem aus dem Iran und Katar. Seit der Vertreibung der Fatah aus dem Gazastreifen 2007 stellt die Hamas dort allein die Regierung.

Palästinensische Gebiete, Gaza: Israel hat als Reaktion auf den massiven Angriff durch die Hamas Luftangriffe im Gazastreifen durchgeführt.

© Foto: Mohammed Talatene/dpa

Der neue Krieg in Nahost: – Der Angriff der Hamas auf Israel

Hunderte von Terroristen waren am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen. Bei den darauf folgenden Angriffen sowie einem Massaker unter Teilnehmern eines Musikfestivals wurden rund 900 Menschen getötet, Männer, Frauen und Kinder. Mehr als 2600 Menschen wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt.

Luftangriffen im Gazastreifen, bei denen laut Gesundheitsministerium in Gaza 788 Menschen, einschließlich mehr als 140 Kinder und 120 Frauen, getötet wurden. Mehr als 4100 Menschen seien bei den Luftangriffen verletzt worden. Israel reagierte mit, bei denen laut Gesundheitsministerium in Gaza 788 Menschen, einschließlich mehr als 140 Kinder und 120 Frauen, getötet wurden. Mehr als 4100 Menschen seien bei den Luftangriffen verletzt worden.

Gaza-Stadt: Raketen werden aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert.

© Foto: Hatem Moussa/dpa

Wie stark ist die Hamas?

Nach Angaben der israelischen Armee wurden seit Kriegsbeginn über 3.000 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert. Ein Sprecher der Armee erklärte zudem, man gehe davon aus, dass rund 1.000 Terroristen aus dem Gazastreifen nach Israel eingedrungen seien. Da stellt sich die Frage, wie viele Kämpfer und Waffen die Hamas eigentlich hat.

40.000 bis 50.000 Kämpfern ausgehen. Zu der Anzahl der Kämpfer der Hamas ist wenig bekannt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft sich auf Schätzungen, die von belaufen sich aufKämpfern ausgehen.

Auch genaue Zahlen zum Raketenarsenal der Hamas liegen nicht vor. Israels Geheimdienst geht nach Angaben der „Jerusalem Post“ jedoch von 5.000 bis 6.000 Raketen aus.

(mit Material von dpa und KNA)