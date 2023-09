Idles sind eingängige, derbe Riffs und Melodien und eine wummernde Bass- und Schlagzeugkombo. Darüber brüllt eine rohe Stimme, die persönliche und gesellschaftliche Missstände scharf anklagt. Das alles klingt, als hätte sich in Langeweile der Frust aus Jahrzehnten angestaut. In ihren Songs und auf der Bühne bricht er aus. Die Texte kommen von der Straße, die Show ist ausgeflippt. Seit 2009 haben sich Joe Talbot, Mark Bowen, Lee Kiernan, Adam Devonshire und Jon Beavis zu einer der weltweit bekanntesten Punk-Bands entwickelt. Nach einem internationalen Festivalsommer kündigt die Band eine neue Europa-Tour für 2024 an. Dabei kommen die Idles auch gleich für fünf Shows nach Deutschland. Alle Infos zu den Konzerten rund um Tickets, Preise und die Städte im Überblick.

Tour 2024: In diesen Städten spielen die Idles Konzerte in Deutschland

Für fünf Konzerte verschlägt es die Briten aus Bristol 2024 nach Deutschland. Neben Berlin und Hamburg stehen auch Köln, München, sowie Frankfurt auf dem Plan. Die Konzerte sind Teil einer Europatournee. Für alle, die Idles 2024 live sehen möchten, gibt es hier alle Daten zu den Shows in Europa in der Übersicht:

Fr, 29. Sep - Plissken Festival, Athens, Greece

Sa, 30. Sep - Plissken Festival, Athens, Greece

Mo, 27. Nov - Zorlu PAC Turkcell Stage, Istanbul, Turkey

Do, 29. Feb - Super Bock Arena, Porto, Portugal

Fr, 01. Mär - WiZink Center, Madrid, Spain

Sa, 02. Mär - Sant Jordi Club, Barcelona, Spain

Di, 05. Mär - ALCATRAZ, Milan, Italy

Do, 07. Mär - ZÉNITH PARIS LA VILLETTE, Paris, France

Fr, 08. Mär - AFAS Live, Amsterdam, Netherlands

Sa, 09. Mär - Lotto Arena, Antwerp, Belgium

Mo, 11. Mär - SaSaZu, Prague, Czech Republic

Di, 12. Mär - Rockhal, Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Do, 14. Mär - Halle 622, Zurich, Switzerland

Fr, 15. Mär - Max-Schmeling-Halle, Berlin, Germany

Sa, 16. Mär - Sporthalle, Hamburg, Germany

Mo, 18. Mär - Annexet, Stockholm, Sweden

Di, 19. Mär - K.B. Hallen, Copenhagen, Denmark

Do, 21. Mär - Palladium, Cologne, Germany

Fr, 22. Mär - Zenith, Munich, Germany

Sa, 23. Mär - Jahrhunderthalle, Frankfurt, Germany

Ab wann und wo gibt es die Tickets für Idles Tour 2024

2022 gab es die Idles nur bei Festivals zu erleben. Nun kommen die Briten für eigene Club Shows nach Deutschland. Die Tickets gibt es schon ab jetzt im Vorverkauf. Die Karten sind hier bei Eventim erhältlich

Preis: Wie teuer sind die Tickets für Idles Konzerte in Deutschland?

Die Idles machen Halt in Deutschland. Wer eine der erfolgreichsten Punk Bands live erleben möchte, fragt sich sicherlich, wie viel die Tickets kosten werden. Die Preise variieren bei der Tour je nach Land und Location. In Deutschland beginnen die Tickets zurzeit bei 39 Euro.

