Vom 02. bis 04. Juni findet am Nürburgring das Rock am Ring Festival 2023 statt. Tausende von Fans verfolgen dort die Konzerte ihrer Lieblings-Bands live vor Ort. Wer für dieses Jahr kein Ticket mehr ergattern konnte, oder sich nach dem Festival direkt auf das nächste Jahr freuen will, fragt sich womöglich ob es bereits Tickets für das Rock am Ring 2024 gibt. Hier erfahrt ihr alles, was bereits jetzt zum Rock am Ring 2024 bekannt ist.

Datum : Was ist der Termin für das Rock am Ring 2024?

: Was ist der für das Rock am Ring 2024? Tickets : Gibt es schon Karten für das Rock am Ring 2024?

: Gibt es schon für das Rock am Ring 2024? Lineup: Welche Bands und Headliner werden für das Rock am Ring 2024 erwartet?

Datum: Wann ist das Rock am Ring Festival 2024?

Der Termin für das Rock am Ring 2024 steht aktuell noch nicht fest. Im Jahr 2023 findet das Festival vom 02. bis zum 04. Juni statt. Auch 2022 wurde das Festival Anfang Juni veranstaltet. Es ist also wahrscheinlich, dass dies auch 2024 der Fall sein wird.

Wo findet das Rock am Ring 2024 statt?

Es wurde noch kein offizieller Veranstaltungsort für das Rock am Ring 2024 bekannt gegeben. Allerdings findet das Festival traditionell am Nürburgring statt, einer Motorsport-Rennstrecke in der Stadt Adenau in der Eifel. Es ist wahrscheinlich, dass das Rock am Ring auch 2024 dort veranstaltet wird.

Gibt es schon Tickets für das Rock am Ring 2024 und was kosten sie?

Aktuell gibt es noch keine Tickets für das Rock am Ring 2024. Auch der Preis ist noch nicht bekannt. Der Vorverkauf für das Rock am Ring 2023 begann am 10. August 2022. Wenn der Vorverkaufsstart für das Rock am Ring 2024 feststeht, werden wir euch hier darüber informieren. Auch der Preis für die Tickets für das Rock am Ring 2024 ist derzeit noch unbekannt.

Line-Up Rock am Ring 2024: Welche Headliner spielen auf dem Festival?

Das Line-Up für das Rock am Ring 2024 steht aktuell noch nicht fest. Headliner für das Rock am Ring 2023 sind unter anderem Die Toten Hosen, Machine Gun Kelly, Apache 207 und K.I.Z.

Was ist der Unterschied zwischen Rock am Ring und Rock im Park?

Rock am Ring wird auf dem Nürburgring in der Eifel veranstaltet. Das Parallelfestival Rock im Park findet in der Stadt Nürnberg in Bayern statt. Bei beiden Festivals ist das Line-Up beinahe identisch, die Künstlerinnen und Künstler treten allerdings an unterschiedlichen Tagen auf. Die Ticketpreise unterscheiden sich kaum.

