Momentan müssen Angestellte im Homeoffice arbeiten, wenn es betrieblich möglich ist. Dann muss der Arbeitgeber es anbieten und die Angestellten müssen das– so steht es zumindest in den aktuellen Corona-Verordnungen der Länder . Doch die Homeoffice-Regel wird aller Voraussicht nach am 19.3. auslaufen. Was gilt dann