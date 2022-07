Eine Hitzewelle jagt die nächste, und kein Ende in Sicht: In Spanien geben die Temperaturen seit Wochen nicht nach. Und in den kommenden Tagen soll es wieder heißer werden: Mancherorts werden Temperaturen bis zu 45 Grad prognostiziert. Die Dürre hat Konsequenzen, auch für Urlauber, die sich vielleicht auf die Wärme freuen.

Im Juni hat Spanien bereits eine Hitzewelle erlebt, mit Temperaturen über 40 Grad. Jetzt rollt vom afrikanischen Kontinent erneut eine Hitzewelle auf das südeuropäische Land zu. Ab Samstag, 9. Juli bis mindestens Donnerstag, 14. Juli 2022 werden jeden Tag Temperaturen über 40 Grad prognostiziert. In Madrid soll es teilweise bis 45 Grad heiß werden, an den Küsten etwas kühler mit 33 Grad. Generell soll es im Landesinneren besonders heiß werden.

In Spanien herrscht bereits jetzt Wassermangel, weil die Trockenheit die Pegel vieler Stauseen sinken lässt. Die Stauseen inzwischen noch zu durchschnittlich 46 Prozent gefüllt - der niedrigste Stand seit Beginn der Erfassung vor 17 Jahren, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ unter Berufung auf das Ministerium für Ökologischen Wandel in Madrid.

Man rechne damit, dass das Niveau bis September weiter zurückgehe. Erst im Herbst sei eine Erholung zu erwarten. Es gebe allerdings zum Teil große regionale Unterschiede. In einigen Regionen lägen die Pegelstände sogar über dem langjährigen Schnitt. Schlimm sei die Lage aber derzeit im Guadalquivir-Becken im Süden sowie im Guadiana-Becken im Zentrum und Südwesten Spaniens.

Trinkwasser-Rationierungen würden vorerst nicht erwogen, schrieb „La Vanguardia“ unter Berufung auf die Behörden. Der Wassermangel ziehe aber bereits die Land- und Viehwirtschaft, die Flussschifffahrt und den Tourismus in Mitleidenschaft, berichtete der staatliche spanische Fernsehsender RTVE. Einige Kommunen und Ferienhausbesitzer hätten ihre Schwimmbecken nicht gefüllt, um freiwillig Wasser zu sparen.

In Spanien ist aktuell die Lage noch nicht so ernst wie in. Dort wurde bereits derausgerufen. Aber auch Spanien könnte in den kommenden Wochen Trinkwasser rationieren. So werden in Italien aktuell Brunnen abgeschaltet, teilweise dürfen die Menschen das Trinkwasser nur für ganz bestimmte Zwecke nutzen. Urlauber sollten sich im klaren sein, dass Wasser in Spanien geradeist.