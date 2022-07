Kommt im Juli 2022 noch eine Hitzewelle nach Deutschland? Möglich ist es, sagen Wetterexperten. Grund dafür ist ein sogenanntes Azorenhoch, dass sich gerade von Westen in Richtung Mitteleuropa anbahnt.

Ob tatsächlicheine Hitzewelle über Deutschland rollt, ist nicht ganz sicher. Denn es gibt ein paar Faktoren, die das noch ändern könnten. Die Experten sind sich jedoch einig: Aktuell zieht von Westen ein Azorenhoch nach Mitteleuropa. Dieses Hoch könntemit sich bringen. Allerdings ist es auch möglich, dass sich in Osteuropabilden – die dem Hoch aus Westen dann einen Strich durch die Rechnung machen. In so einem Fall würde Deutschland zwischen zwei Fronten liegen: Im Westen das Azorenhoch, im Osten und Norden Tiefdruckgebiet.