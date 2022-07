In Südeuropa bahnt sich schon jetzt eine Krise an: Der Sommer hat kaum begonnen, und schon herrscht Wassermangel. In Frankreich werden in der kommenden Woche Temperaturen bis 40 Grad erwartet. Im Süden des Landes wurden schon Trinkwasser-Rationierungen angekündigt, um gut über die Runden zu kommen.

Für Touristen, die dieses Jahr einen Urlaub nach Frankreich planen, gibt es daher einiges zu beachten:

Dürre: Wo herrscht aktuell Wassermangel ?

? Wie wird das Wetter in Frankreich in den kommenden Tagen?

in Frankreich in den kommenden Tagen? Gibt es Wassersparmaßnahmen, die Touristen beachten müssen?

Hitzewelle in Frankreich: So wird das Wetter im Juli 2022

Hitzewelle Frankreich erreichen. Aus Donnerstag, 14. Juli bis mindestens Montag, den 18. Juli im ganzen Land Temperaturen über 30 Grad, mancherorts bis 40 Grad zu erwarten sind. In der Hauptstadt Paris werden Temperaturen bis 35 Grad prognostiziert, an den Küsten wird es etwas kühler bei 30 Grad. Die gleiche Hitzewelle könnte danach weiter nach Deutschland ziehen. In der kommenden Woche wird erneut eineFrankreich erreichen. Aus Daten des französischen Wetterdienstes geht hervor, dass abbis mindestensim ganzen Land Temperaturen über 30 Grad, mancherortszu erwarten sind. In der Hauptstadtwerden Temperaturen bis 35 Grad prognostiziert, an den Küsten wird es etwas kühler bei 30 Grad. Die gleiche Hitzewelle könnte danach weiterziehen.

Dürre in Frankreich: Wassermangel und Rationierung von Trinkwasser

Wegen Problemen mit der Trinkwasserversorgung nach anhaltender Trockenheit ist das Zähneputzen mit Leitungswasser in einem südfranzösischen Dorf verboten worden. Außerdem dürfe das Kranwasser nicht getrunken oder zur Zubereitung von Säuglingsmilch oder rohen Speisen verwendet werden, teilte die Gemeinde Bargemon im bergigen Hinterland der Côte d'Azur mit. Zu diesen Zwecken könnten die Bewohner Wasser in Flaschen im Bürgermeisteramt abholen. Die Einschränkung ist eine Hygienemaßnahme. Teils muss das Leitungswasser nämlich momentan per Tankwagen herbeigeschafft werden, wodurch die Trinkwasserqualität nicht gewährleistet ist.

Außer der Trockenheit macht den Menschen in der südfranzösischen Region im Moment eine Hitzewelle zu schaffen. Die Gemeinde Bargemon warnte vor Temperaturen bis zu 40 Grad. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr wurden für das Betreten großer Naturbereiche strikte Beschränkungen verhängt.

Hitze und Dürre: Was Touristen beachten sollten

Im Süden des Landes gibt es bereits einige Vorkehrungen, wie dass das Wasser zum Beispiel zum Zähneputzen nicht benutzt werden darf. In Südfrankreich gilt außerdem gerade eine akute Waldbrandgefahr. So ist es aktuell strikt verboten, in bestimmten Zonen zu grillen oder anderweitig Feuer zu zünden.

Was die Hitze betrifft, sollten Reisende besonders vorsichtig sein. Temperaturen bis zu 40 Grad sind gefährlich, auch für Personen, die gesund sind. Hier die wichtigsten Punkte zum Umgang mit der Hitze: