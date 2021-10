Deutschlands erfolgreichste Sängerin, Helene Fischer, steht im August 2022 in München auf der Bühne

auf der Bühne Ihr Konzert soll gigantisch werden – die Rede ist vom bisher größten Auftritt ihrer Karriere

soll gigantisch werden – die Rede ist vom bisher größten Auftritt ihrer Karriere Auch Weltstar Robbie Williams gibt am 27. August 2022 sein einziges Deutschlandkonzert im kommenden Jahr nach Angaben des Veranstalters in München

gibt am 27. August 2022 sein einziges im kommenden Jahr nach Angaben des Veranstalters in München Nun träumt der britische Musikstar von einem Duett mit der Schlagerikone

Robbie Williams hofft auf Auftritt mit Helene Fischer in München

Der britische Musikstar Robbie Williams hofft auf ein weiteres Duett mit Schlagerikone Helene Fischer bei seinem Auftritt in München im August 2022-. „Es würde mich freuen, wenn Helene nach ihrer Show in der Woche darauf bei meinem Konzert vorbeischaut“, zitierte die „Bild“-Zeitung den Sänger. „Vielleicht können wir ein Duett performen. Erfahrung hätten wir ja schon.“

Robbie Williams auf Tour: Konzert in München am 27. August 2022

Williams gibt am 27. August 2022 sein einziges Deutschlandkonzert im kommenden Jahr nach Angaben des Veranstalters in München. Sein geplanter Auftritt auf dem Messegelände werde „eines der größten Live-Konzerte seiner bisherigen Karriere in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, hieß es von Williams' Veranstalter.

Helene Fischer gibt am 20. August 2022 ein Konzert in München

Helene Fischer ist eine Woche vorher, am 20. August, ebenfalls für ihr einziges Deutschland-Konzert zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Schlagerstar will auf dem Gelände der Messe München vor rund 150.000 Fans auf der Bühne stehen. Auf Instagram kündigt sie an, dass es die größte Open-Air-Show werde, die sie jemals gespielt habe. „Ich freu‘ mich jetzt schon sooo sehr auf ein Wiedersehen mit euch - das wird der Wahnsinn!“, schriebt sie. Am 15. Oktober soll ihr neues Album „Rausch“ erscheinen.

Duett zwischen Helene Fischer und Robbie Williams 2019

Robbie Williams und Helene Fischer hatten im Jahr 2019 ein Weihnachtsduett veröffentlicht . Sie hatten den Hit „Santa Baby“ aufgenommen. Schon damals schwärmte der Sänger von Helene Fischers Talent. Auch gemeinsame Live-Auftritte gab es bereits.