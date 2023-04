Wer den Winter mit Öl heizen musste, der sieht jetzt im Frühling 2023, wie sich der Heizöltank geleert hat. Irgendwann muss der Tank wieder aufgefüllt. Wann ist der beste Zeitpunkt zum Auftanken? Sollte man jetzt Zuschlagen oder lieber noch abwarten?

Heizölpreise aktuell: Das ist die Prognose für das Frühjahr 2023

Die Heizölpreise in Deutschland bzw. die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen zwar gesunken, aber trotzdem weiter verhältnismäßig hoch. So lagen am 10. April 2023 die Kosten für 100 Liter Heizöl bei etwa 102 Euro. Noch vor einem Jahr kostete die gleiche Menge mehr als 160 Euro. Grund war der Überfall Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise in Europa. Vor zwei Jahren lagen die Preise für 100 Liter Heizöl aber noch bei etwa 60 Euro.

Experten gehen davon aus, dass die Heizölpreise auch weiterhin sinken. Wie das Ölmarktportal „Tecson.de“ schreibt, ist bei den Heizölpreisen seit Oktober 2022 ein „wellenartiger Abwärtstrend“ zu sehen. Dieser soll sich auch im Frühjahr 2023 fortsetzen.

Andere Portale vermuten, dass Heizölpreise sich auf diesem Niveau stabilisieren könnten. „ Fastenergy.de “ weist darauf hin, dass die Drosselung der Ölförderung in Russland und eine fehlende Bereitschaft zur Erhöhung der Fördermenge der OPEC-Länder zu einer Verknappung von Öl führen könnte und somit sogar zu steigenden Preisen.

Heizöl kaufen oder noch warten: Wann sollten man den Tank auffüllen?

Das kurzfristige Umsteigen auf einen anderen Energieträger ist natürlich für die meisten Menschen unmöglich. Wer aktuell Öl zum Heizen nutzt, wird das aller Voraussicht nach auch im weiteren Jahresverlauf 2023 noch tun. Für diese Menschen ist also die brennende Frage nach wie vor: Wann sollte man auftanken? Die Preise sind zuletzt gesunken. Ist es also jetzt die richtige Zeit, um verhältnismäßig günstig Heizöl nachzufüllen?

Tecson schreibt in ihrer Empfehlung, dass Verbraucher den Markt 2023 gut beobachten müssen. „Bei der Relation der Verbraucherpreise (Heizöl, Diesel, Benzin) zu den Rohöl­preisen besteht für erstgenannte immer noch Abwärts­potential.“ Und weiter heiße es auf dem Portal: „Je nach Region weichen die Preise bis zu 8 ct/l vonein­ander ab. In NRW sind die Ange­bots­preise weiter­hin am gün­stig­sten. In Bayern und in den östli­chen Bundes­ländern sind die Preise im Länder­ver­gleich am höchsten.“

Fastenergy empfiehlt, zu kaufen: „Wer mit einem vollen Tank ruhiger schlafen kann, sollte auf dem aktuellen Niveau bestellen. Nur wer das Risiko liebt und noch gut bevorratet ist, sollte bzw. kann warten.“

Zuschuss für die Heizkosten bei Ölheizungen kommt

Wer mit Öl, Holz oder Pellets heizt, kann auf einen Heizkostenzuschuss vom Staat hoffen. Jetzt haben sich Bund und Länder auf einen Weg zur Beantragung geeinigt. Wann genau der Start ist, steht in diesem Extra-Artikel:

