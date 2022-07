Mit Temperaturen vielerorts deutlich über 35 Grad hat auch Deutschland am Dienstag die Gluthitze über Europa zu spüren bekommen. Im Westen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten - am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als wärmster Ort heraus. Damit war der Dienstag aber der bisher heißeste Tag dieses Jahres.

Die anhaltende Trockenheit verursacht gleichwohl nach wie vor eine hohe Waldbrandgefahr in Deutschland – und weiterhin brennende Wälder in Frankreich und Spanien. In Großbritannien stiegen die Temperaturen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen über die Marke von 40 Grad und damit auf einen Hitzerekord.

Heiße Temperaturen in Deutschland - neuer Höchstwert in Sicht?

Für Deutschland sprach der DWD von einer „starken Wärmebelastung“. „Der Hitze-Schwerpunkt liegt im Bereich vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen, dabei sind vor allem tiefe Lagen am Rhein und Ballungsräume wie das Ruhrgebiet prädestiniert“, erklärte die Meteorologin Sabine Krüger. An vielen Orten wurden 38 Grad gemessen, wie es am Abend vom DWD hieß.

Wasser und Eis gegen die Hitze

Viele Menschen suchten am Dienstag Abkühlung in schattigen Parks, am Wasser oder in der Eisdiele. Bei großer Hitze freuen sich auch Tiere über Abkühlung. Daher bekamen etwa in Erfurt, Dresden und Hamburg die Zootiere Eisbomben mit Obst, Gemüse oder Geflügel zur Erfrischung. „Für die Tiere sind hohe Temperaturen immer eine Herausforderung“, sagte Tobias Taraba vom Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Bei der Hitze sollte man unbedingt darauf achten, viel zu trinken, rieten Gesundheitsexperten etwa vom Bundesgesundheitsministerium. Gleichzeitig rief Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Menschen in Deutschland dazu auf, Wasser zu sparen. Zwar sei die Trinkwasserversorgung hierzulande nicht gefährdet, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag im Interview mit ntv.de. Aber: „Damit das in Zukunft so bleibt, soll jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Wassersparen leisten.“

Gesundheitsgefahren durch Ozonbelastung

Der EU-Klimawandeldienst Copernicus warnt unterdessen vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung in großen Teilen Europas. In den extrem heißen Tagen könne es auch im Nordwesten Europas zu Ozonwerten kommen, die als gefährlich für die Gesundheit gelten. In Südeuropa - etwa Portugal, Spanien und Italien - seien kürzlich bereits deutlich zu hohe Werte von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden. Dem Umweltbundesamt zufolge kann eine zu hohe Ozonkonzentration etwa zu Kopfschmerzen und Tränenreiz führen. Bei körperlicher Anstrengung kann das Ozon sogar tief in das Lungengewebe vordringen und Entzündungen hervorrufen.

Was die Hitze für Bahn und Auto bedeutet

Die Hitze hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. „Hohe Temperaturen können Schienen und Gleisbett mitunter zu schaffen machen, da sich Stahl bei extremen Temperaturen dehnt“, teilte die Bahn mit. Am Dienstag sei die Lage in den Zügen aber stabil gewesen.

Anders sah das in Großbritannien aus. Dort kam der Bahnverkehr nur mit großen Verspätungen voran oder fiel sogar ganz aus, weil die Infrastruktur nicht auf so hohe Temperaturen ausgelegt ist. In weiten Teilen des Landes kam es zu Beginn der Woche zu Störungen des öffentlichen Lebens. In London hatte die Feuerwehr mit heftigen Bränden zu kämpfen und rief eine Großschadenslage aus. In Coningsby in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire wurden am Nachmittag 40,3 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Met Office nach vorläufigen Daten bekannt gab – ein britischer Rekord. Vor dieser Woche lag er bei 38,7 Grad, die 2019 in Cambridge gemessen wurden.

Ein ungewohntes Bild gab es in den Niederlanden: Dort waren am Dienstag Streuwagen auf den Straßen. Das Salz wird nicht wegen Glätte gestreut, sondern um den Asphalt zu kühlen, teilte die Kommune Hardenberg mit. Das Salz entzieht der Luft Feuchtigkeit, und die wiederum kühlt den Asphalt ab.

Starke Winde fachten am Dienstagabend ein kleines Feuer im Nordosten Athens zu einem Großbrand an. „Die Lage ist schwierig“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsrundfunk. Immer wieder erhielten die Einwohner der betroffenen Region Warnungen per SMS, um sie auf das mögliche Verlassen ihrer Häuser vorzubereiten, falls der Zivilschutz dies anordne. Vier Ortschaften wurden bereits evakuiert, weil die Flammen sich bedrohlich näherten, teilte der Sprecher der Feuerwehr weiter mit. 15 Löschflugzeuge, neun Hubschrauber sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer waren im Einsatz gegen die Flammen, die sich kilometerweit ausdehnten.

Anhaltende Trockenheit führt zu Waldbrandgefahr

Wegen der ausgetrockneten Böden bestand vielerorts in Deutschland höchste Waldbrandgefahr. Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) appellierte an alle Menschen, in Wäldern besonders vorsichtig zu sein. „Die aktuelle Hitzewelle und die herrschende Trockenheit sorgen dafür, dass die Waldböden vielerorts mit vertrockneten, leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt sind. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe reicht aus, um einen folgenschweren Waldbrand auszulösen“, sagte sie.

Solche Feuer wüten schon seit Tagen an der französischen Atlantikküste und breiteten sich auch am Dienstag weiter aus. Innerhalb einer Woche verbrannten sie südlich von Bordeaux 19 300 Hektar Land, wie die zuständige Präfektur für die Gironde am Dienstagmorgen mitteilte. In Spanien brannte es ebenfalls weiter. Nach Angaben von Zivilschutz-Direktor Leonardo Marcos waren am Mittwoch sechs größere Waldbrände aktiv.

Wie das Wetter in Deutschland weitergeht

In Deutschland steht den Menschen ein weiterer heißer Tag bevor, danach soll es wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch verabschiedet sich die starke Hitze erstmal von der Westhälfte Deutschlands und rückt in den Rest der Republik vor. Laut Vorhersage des DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet. Nach einem Tag soll auch dort die extreme Hitze vorbei sein.