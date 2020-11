Gespenstische Leere auf der Stuttgarter Königstraße und kaum eine Menschenseele beim Herrenausstatter, der auf einmal ganz viel Zeit für individuelle Beratung hat: Auf der Einkaufsmeile ist in den ersten Novembertagen des Jahres 2020 eine gewisse Corona-Panik zu spüren, die dem Einzelhandel schwer zu schaffen macht, bevor im Dezember dann womöglich der Weihnachtsansturm bei noch höheren Corona-Zahlen auf die überfüllten Innenstädte zukommt.

Dass in Lockdown-Zeiten immer weniger Verbraucher im Innenstadthandel einkaufen gehen, bestätigt jedenfalls eine Blitzumfrage des Handelsverbands Baden-Württemberg (HBW) unter knapp 600 Händlern im Südwesten. Die Folge: Die Mehrheit der Geschäfte klagt derzeit über einen Umsatz- und Frequenzverlust von mehr als 50 Prozent. „Damit bewahrheiten sich unsere schlimmsten Befürchtungen“, sagt HBW-Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann, „die Verbraucher sind verunsichert und gehen nicht mehr einkaufen. Dabei haben alle Geschäfte weiterhin geöffnet und sind mit umfangreichen Hygieneschutzkonzepten und überschaubarer Frequenz so sicher wie sonst nirgends.“

An die Verbraucher gerichtet, appellierte Hagmann: „Der Einzelhandel braucht einkaufende Kunden, die ihren Einkauf und ihreim sicheren Einzelhandel erledigen“, so Hagmann. „Leider ist die Verunsicherung unter den Verbrauchern derzeit groß, das ist verheerend für die Geschäfte. Wir wollen erneut an alle appellieren:, die Geschäfte sind geöffnet, und sicher sind sie auch: In ganz Baden- Württemberg ist bislang kein einziger Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus beim Einkaufen bekannt – weder bei Kunden, noch bei Mitarbeitern.“