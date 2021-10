Draußen wird es dunkler und kühler. Umso verlockender wird es, sich unter eine dicke Decke aufs Sofa zu kuscheln und Netflix zu schauen. Es ist Gruselzeit: Halloween ist nicht mehr weit und das feiert Netflix mit vielen neuen Horrorfilmen zum Streamen. Aber auch alte Klassiker sind rund um den 31. Oktober wieder kostenlos verfügbar. Hier in der Übersicht: Die besten Horrorfilme auf Netflix, Neuerscheinungen zu Halloween, Horror-Klassiker und Gruselfilme für Kinder und Familie.

Die besten Horrorfilme auf Netflix zu Halloween

Auf Netflix gibt es einige Horrorfilme, die seit Jahren zu den besten zählen – und scheinbar nie langweilig werden:

1) Conjouring (Teil 1 und 2 verfügbar)

2) Insidious (Teil 1 bis 4 verfügbar)

3) The Cabin In The Woods

4) Lights Out

Das sind aktuell die meist gesehenen Horrorfilme auf Netflix:

Bird Box (2018)

A Classic Horror Story (2021)

Fear Street (2021)

Lloronas Fluch (2019)

47 Meters Down (2017)

Veronica (2017)

Still (2016)

Ich Seh Ich Seh (2014)

Insidious: Chapter 2 (2013)

You’re Next (2011)

Der Exorzismus von Emily Rose (2005)

Hostel (2005)

Neu auf Netflix: Horrorfilme zum 31.10.2021 – mit Trailer

Im Herbst gab es auf Netflix bereits einige Neuerscheinungen. Ende des Monats Oktober, passend zu Halloween, kommen noch weitere hinzu. Die aktuellsten Filme zum Streamen und was online noch zu erwarten ist im Überblick – für den Trailer einfach klicken:

Jemand ist in deinem Haus (bereits verfügbar): Makani muss mit ihrer Clique an der Osborne Highschool einen maskierten Killer aufhalten, der es auf Schülerinnen und Schüler abgesehen hat und deren größte Geheimnisse enthüllt.

Intrusion (bereits verfügbar): Ein Einbruch machte ihr eheliches Traumhaus zum Tatort eines Mordes. Die traumatisierte Ehefrau sucht nach Antworten. Doch die Gefahr steht noch bevor.

Niemand kommt hier lebend raus (bereits verfügbar): Nach ihrem Einzug in eine heruntergekommene Pension in Cleveland wird eine illegale Einwanderin aus Mexiko von verstörenden Schreien und gruseligen Visionen heimgesucht.

Escape the Undertaker (bereits verfügbar): Werden die Protagonisten all die bösen Überraschungen im Spukhaus von „The Undertaker“ überleben? Das entscheiden die Zuschauer im interaktiven Film.

The Rite – Das Ritual (bereits verfügbar): In diesem übernatürlichen Horrorthriller reist ein katholischer Priester in der Ausbildung nach Rom, um im Vatikan an einem Exorzismus-Ritual teilzunehmen.

Hypnotic (verfügbar ab 27.10.21 ): Eine junge Frau, die sich selbst verbessern möchte, nimmt die Hilfe eines renommierten Hypnotiseurs in Anspruch, entdeckt jedoch nach einer Handvoll intensiver Sitzungen bald unerwartete und tödliche Konsequenzen.

): Eine junge Frau, die sich selbst verbessern möchte, nimmt die Hilfe eines renommierten Hypnotiseurs in Anspruch, entdeckt jedoch nach einer Handvoll intensiver Sitzungen bald unerwartete und tödliche Konsequenzen. Nobody Sleeps in the Woods Tonight II (verfügbar ab 27.10.21 ): Glaubst du, die Schurken sind weg? Du könntest nicht falscher liegen. Manchmal ist es schwer zu sagen, wer das wahre Monster ist. Das Adrenalina-Camp ist zwar vorbei, aber das wahre Massaker im Wald beginnt erst. Mehr Blut, mehr Monster, weniger Schlaf.

): Glaubst du, die Schurken sind weg? Du könntest nicht falscher liegen. Manchmal ist es schwer zu sagen, wer das wahre Monster ist. Das Adrenalina-Camp ist zwar vorbei, aber das wahre Massaker im Wald beginnt erst. Mehr Blut, mehr Monster, weniger Schlaf. Army of Thieves (verfügbar ab 29.10.21): Der Kleinstadtbankangestellte Dieter (Matthias Schweighöfer) wird in das Abenteuer seines Lebens hineingezogen, als eine mysteriöse Frau ihn rekrutiert, um sich einer Crew von Interpols meistgesuchten Kriminellen anzuschließen, um Tresore in ganz Europa zu knacken.

In der Kategorie „Filme/2021/Netflix/Halloween“ schlägt Google außerdem drei Filme vor, die Anfang oder Mitte 2021 neu auf Netflix verfügbar sind: „Fear the Street – Teil I: 1994“, „Nightbook“ und „Things Heard & Seen“.

Horror-Klassiker: „Halloween“ und Co. kostenlos auf Netflix verfügbar?

Auch einige Horror-Klassiker und ältere Filme, die immer noch sehr beliebt sind, hat Netflix zu Halloween im Programm – außerdem sind einige Remakes dabei:

Shining

Halloween

Dawn of the Dead

28 Days Later

Texas Chainsaw Massacre

A Nightmare on Elm Street

Freitag der 13.

Hostel

Sleepy Hollow

Chucky

House of Wax

Freddy vs. Jason

Es

Der Exorzismus von Emily Rose

Netflix Halloween-Filme für Kinder samt Familie

Nicht nur für Erwachsene hat Netflix halloween-taugliche Filme im Programm. Einige lustige Gruselgeschichten für Kinder ab 6 Jahren sind auch dabei – einige wenige sind sogar ohne Altersbeschränkung. Filme für Kinder und Familie sind zum Beispiel: Happy Familiy (FSK 6), Hotel Transsilvanien 1 und 2 (FSK 6), Hubie Halloween (FSK 6), Monster House (FSK 6), A Babysitter's Guide To Monster Hunting (FSK 6), Die kleine Hexe (FSK 0), Hui Buh – Das Schlossgespenst (FSK 0), Nightbooks (FSK 6)