Kürbisses. Aus der Ferne ertönt das Heulen einer Eule, während sich die Türe langsam und knarzend öffnet... Am 31. Oktober wird es wieder schaurig schön. Doch nicht nur Erwachsene freuen sich auf Kinder wollen bespaßt werden. Das Licht der Kerze flackert durch die geschnitzte Fratze des. Aus der Ferne ertönt das Heulen einer Eule, während sich die Türe langsam und knarzend öffnet... Amwird es wieder schaurig schön. Doch nicht nur Erwachsene freuen sich auf Halloween 2021 . Auch diewollen bespaßt werden.

Doch welche gruseligen Spiele sind für die Kleinen die richtigen? Hier findet ihr einige Halloween-Spiele für Kinder im Überblick.

Die besten Grusel-Spiele für Kinder zu Halloween

Es gibt zahlreiche Spiele für die Kleinen zu Halloween im Internet zu finden. Aber welche sind wirklich lustig, nicht zu gruselig aber trotzdem aufregend? Wir haben hier unsere Top-Spiele für Kinder und die ganze Familie gesammelt.

Geheime Gruselkisten

Gespensterlauf

Gespenster erraten

Grusel-Flüsterpost

Hexenhut Ringwurf

„Geheime Gruselkisten“ als Spiel für Kinder zu Halloween

Hier kommt es vor allem auf den Fühl- und Tastsinn an. Bei „Geheime Gruselkisten“ müssen die Kinder nur durch Tasten und Fühlen erraten, was sich in den Kisten (oder Behältern) befindet. Was braucht man? Behälter mit Öffnungen zum Hineingreifen, wahlweise Verzierung, Gegenstände, die sich ekelig oder komisch anfühlen, wenn man sie nicht sieht.

Wie funktioniert es? Die Kisten oder Behälter werden so gestaltet, dass die Kinder den Inhalt nicht sehen, aber mit einer Hand hineingreifen können. Beispielsweise können kleine Schuhkartons benutzt werden. Je nachdem, was hinein kommt, sollte der Behälter wasserdicht sein und mit Frischhaltefolie ausgelegt werden. In die Deckel wird eine Öffnung geschnitten, mit Filz abgeklebt und ein Schlitz oder Kreuz (Achtung, nicht zu groß) hineingeschnitten. Anschließend werden die gruseligen Gegenstände jeweils in die Kisten gelegt. Hier eignen sich etwa:

Gefüllter Einmalhandschuh mit Creme oder Öl beschmiert, als Zunge eines Riesenfisches

Gehackte Mandeln als abgekaute Hexen-Fingernägel

Litschi in Wasser als Monsteraugen

Wackelpudding als Schneckenschleim

Harte Maiskörner als Hexenzähne

Fell, Kuscheltier oder Stroh als Hexenhaar

„Gespensterlauf“ als Spiel für Kinder zu Halloween

Jetzt geht es um die Geschicklichkeit. Was braucht man? Zwei weiße oder transparente Luftballons, Farbstift zum bemalen und zwei Pappteller.

Bevor es losgeht muss eine Strecke festgelegt werden – zu einem bestimmten Punkt und wieder zurück. Dann werden die Luftballons aufgeblasen und als Gespenster bemalt. Anschließend von zwei Kindern jeweils auf einem Pappteller über die Strecke balanciert. Wer es schneller ins Ziel schafft, ohne das Gespenst fallen zu lassen, hat gewonnen.

„Gespenster erraten“ als Spiel für Kinder zu Halloween

Hier zeigt sich, welches Kind die anderen am besten (er)kennt. Zu diesem Halloween-Spiel brauch man: zwei Stühle, eine Augenbinde (blickdichtes Tuch) und ein dünnes Bettlaken oder Decke.

Jetzt setzt sich ein Kind auf einen der Stühle und bekommt die Augen verbunden. Anschließend sitzt ein zweites Kind auf den anderen Stuhl und bekommt das Laken über Kopf und Körper. Jetzt muss das Kind mit verbundenen Augen nur durch Tasten erraten, wer das Gespenst ist. Dabei darf das Gespenst keinen Laut von sich geben.

„Grusel-Flüsterpost“ als Spiel für Kinder zu Halloween

Hier gilt es genau hinzuhören! Jeder kennt das Spiel Flüsterpost – nur hier werden gruselige Begriffe verwendet (Zum Beispiel: Hexenhaus, Vollmond oder Gespenst).

Und so geht’s: Alle sitzen im Kreis und ein bestimmter Begriff wird von Ohr zu Ohr reihum geflüstert. Das letzte Kind muss dann laut sagen, was es verstanden hat und das erste Kind muss sagen, ob es richtig oder falsch war.

„Hexenhut-Ringwurf“ als Spiel für Kinder zu Halloween

Auch bei diesem Spiel geht es um Geschicklichkeit. Was dazu nötig ist: Ein Hexenhut, Wurfringe und ein Stückchen Klebeband als Markierung. Der Hexenhut wird auf einen bestimmten Punkt gelegt und die Kinder müssen versuchen die Ringe so zu werfen, dass sie auf der Spitze des Huts landen und dort bleiben.