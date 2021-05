An der bayrisch-österreichischen Grenze gibt es am Mittwoch, 12.05.21, Verwirrung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte am Dienstag 11.05.21 an, dass der Freistaat ab Mittwoch wieder den sogenannten kleinen Grenzverkehr mit Österreich ermögliche. Grenzübergreifende Treffen oder auch Einkäufe im Nachbarland sollten wieder möglich sein, so Söder. Wie der BR berichtet, setzt Österreich den angekündigten „kleinen Grenzverkehr“ allerdings nicht um. Die von Bayerns Ministerpräsident Söder versprochene Neuregelung greife anscheinend noch nicht. Offensichtlich wird auf österreichischer Seite an der alten Einreiseverordnung festgehalten.