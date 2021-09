Feine Sanddünen ziehen sich im Süden Gran Canarias über die Insel, im Norden sind es grüne Lorbeerwälder. Die langen Sandstrände sind von Palmen umringt. Gran Canaria wird wegen der ganzjährig milden Temperaturen und des sonnigen Wetters auch die „Insel des ewigen Frühlings“ genannt. In diesem Artikel erfahrt ihr folgendes:

Die wohl angenehmste Reisezeit für Gran Canaria ist zwischen April und Oktober. Bei warmen Tagestemperaturen entlang der 22 bis 26 Grad kann man hier im Frühling, Sommer und Herbst einen Urlaub mit verschiedenen Aktivitäten verbringen. Allerdings liegt die touristische Hauptsaison zwischen November und März. Denn auch im Winter herrschen auf der kanarischen Insel Temperaturen um die 20 Grad. Allgemein regnet es auf Gran Canaria eher selten. Besonders wenig Regen fällt übrigens rund um den Ferienort Maspalomas.

Die kanarischen Inseln gehören zu. Dort ist die Impfquote im Vergleich zu anderen Ländern recht hoch. Für ganz Spanien gibt die Johns-Hopkins-Universität, auf die sich die Webseite „Corona in Zahlen“ bezieht, am 07.09.2021 folgende Coronazahlen an: