Am 21. Dezember 2020 ist Winteranfang und die Wintersonnenwende.

Google feiert den Winteranfang 2020 mit einem Doodle.

Das Google Doodle zeigt die Große Konkunktion von Jupiter und Saturn.

Am 21. Dezember ist nicht nur Winteranfang sondern auch der kürzeste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel. Pünktlich zur sogenannten Wintersonnenwende gibt es ein kleines Spektakel am Nachthimmel: Denn heute Abend rücken die Planeten Jupiter und Saturn so nah einander, wie seit fast 400 Jahren nicht mehr. Sie liegen dann fast auf einer Linie.

Dieses astronomische Phänomen heißt Große Konkunktion und passiert rund alle 20 Jahre – aber nie so eindrucksvoll wie bei den beiden größten Planeten unseres Sonnensystems. Zu sehen ist der „Weihnachtsstern“ ab 17 Uhr.

Konjunktion von Jupiter und Saturn zum Winteranfang 2020

Google zelebriert dieses Spektakel mit einem eigenen Doodle. Dieses ist sogar in mehrerlei Hinsicht besonders. Es ist nämlich sozusagen ein Doppel-Doodle, da es den Winteranfang 2020 mit der Großen Konkunktion von Jupiter und Saturn vereint. Das Doodle zeigt zum einen, wie der Saturn als eines der „o“s am Jupiter (das zweite „o“) nah vorbeischwebt und ihn aufgrund der seltenden Begegnung abklatscht. Dann zieht er auch schon weiter.

Zum anderen sind die restlichen Buchstaben mit Schnee bedeckt und die kleine Erde trägt eine weiße Schlafmütze. Dieser teil symbolisiert den astonomischen Winteranfang. Das heutige Doodle lässt sogar das festliche „Feiertage im Dezember“-Doodle pausieren.

Google Doodle heute: Feiertage im Dezember

