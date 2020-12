Google stimmt mit seinem Doodle auf die Dezember-Feiertage ein.

Das Google Doodle heute zeigt eine bunte Lichterkette.

Das Doodle bleibt 30 Tage lang festlich geschmückt.

Das Schönste an den Google Doodles ist, dass sie ganz unerwartet auftauchen und kleine Überraschungen bereithalten. Im Weihnachtsmonat Dezember hat sich Google anlässlich der anstehenden Feiertage etwas Besonderes für seine Startseite überlegt.

Nachdem am 1. Dezember ein kleines Vögelchen ins Bild geflattert kam und das Google-Logo mit einer bunten Lichterkette dekoriert hat, leuchtet diese seit dem 2. Dezember festlich. Die bunten LEDs blinken abwechselnd auf und verbreiten weihnachtliche Vorfreude.

Google Doodle heute – Feiertage im Dezember (Tag 2 bis 30)

Das wirklich Besondere am Doodle ist aber, dass es jetzt täglich eins gibt – und zwar dasselbe. Auf der Übersichtsseite der Google Doodles lautet der Titel des aktuellen Doodles: „Feiertage im Dezember (Tag 2 bis 30)". Somit scheint Google uns über den ganzen Monat festlich einstimmen zu wollen.

Und noch etwas ist an den aktuellen Doodles besonders. Meist ist das Google Doodle nämlich länderspezifisch. Das heißt, ein Ereignis – zum Beispiel die Bundestagswahl – wird nur den Nutzern in Deutschland angezeigt. Aber bei den weihnachtlichen Doodles ist das anders. In Nordamerika, Südamerika, Europa und vielen anderen Ländern rund um den Globus wird das Doodle angezeigt. Denn in vielen Teilen der Welt wird Weihnachten gefeiert – auch wenn sich die Feierlichkeiten von Land zu Land natürlich unterscheiden.

Google Doodle am 01.12.2020 – Feiertage im Dezember (Tag 1)

Pünktlich zum 1. Dezember hat Google seine Startseite festlich geschmückt. An Tag 1 kam im Doodle ein kleines gelbes Vögelchen mit einer Lichterkette im Schnabel angeflogen. Es dekorierte damit das Logo, setzte sich anschließend auf das blaue „G“ und knipste die Lichterkette an.

Am 1. Dezember dekorierte ein kleines Vögelchen das Google Doodle festlich.

© Foto: Google

