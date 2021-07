Viele evangelische Kirchen in Deutschland lassen am Freitag, 23. Juli 2021, um 18 Uhr als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in den Hochwasserregionen die Glocken läuten. Damit solle auch zu Andachten und Gebeten eingeladen werden, teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Donnerstag in Hannover mit. Die Initiative für das Geläut kam demnach von den vom Hochwasser am schlimmsten betroffenen Landeskirchen in Rheinland und Westfalen.

Warum läuten am Freitagabend so viele Kirchenglocken?

Initiative anzuschließen: "Wir alle nehmen fassungslos und voller Anteilnahme die dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage wahr und können das Unwetter der letzten Woche nach sich gezogen haben, noch gar nicht abschätzen." Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm warb in einem Schreiben an die Kirchenkonferenz dafür, sich deranzuschließen: "Wir alle nehmen fassungslos und voller Anteilnahme die dramatischen Ereignisse der vergangenen Tage wahr und können das Ausmaß der Zerstörung und des Leides , das dieder letzten Woche nach sich gezogen haben, noch gar nicht abschätzen."

Nachdem die evangelische Kirche und Diakonie in einem ersten Schritt vier Millionen Euro für Betroffene der Flutkatastrophe zur Verfügung gestellt haben, soll es am Sonntag in den Gottesdiensten eine Sonderkollekte geben. Unter dem Motto "Gemeinden helfen Gemeinden" wird den Angaben zufolge Geld gesammelt, damit das gemeindliche Leben auch in den zum Teil stark zerstörten Kirchen und Gemeindehäusern möglichst bald wieder stattfinden kann.

Landeskirchen in Baden-Württemberg: Aufruf zum Glockenläuten

evangelischen Landeskirchen rufen ihre Gemeinden dazu auf, am Freitag, 23. Juli 2021, um 18 Uhr in einer Andacht der Opfer der Hochwasserkatastrophe zu gedenken. Dazu sollen die Gemeinden die Kirchenglocken läuten lassen. Die beiden evangelischen Landeskirchen beteiligen sich damit an einem Aufruf der Evangelischen Kirche im Rheinland – aus Anlass der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Auch die in Baden-Württemberg rufen ihre Gemeinden dazu auf,in einer Andacht der. Dazu sollen die Gemeinden die Kirchenglocken läuten lassen. Die beiden evangelischen Landeskirchen beteiligen sich damit an einem Aufruf der Evangelischen Kirche im Rheinland – aus Anlass der Flutkatastrophe in

Kirchenglocken läuten aus Solidarität: Aufruf der Rheinischen Landeskirche