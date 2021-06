Tief Peter bringt am Wochenende Regen und Unwetter.

Im Westen Bayerns und an den Alpen sind teils schwere Gewitter vorausgesagt.

In Baden-Württemberg sind vor allem der Norden und der Osten des Landes betroffen.

Tief Peter macht sich aktuell auf den Weg Richtung Süden und hat Regenschauer, Gewitter und Hagel im Gepäck. Das Wochenende wird unbeständig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat erste Unwetterwarnungen für die Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg herausgegeben.

So wird das Wetter in Bayern am Freitag, Samstag und Sonntag

Freitag (04.06.2021) in der Westhälfte Bayerns und an den Alpen zu einzelnen, zum Teil schweren Gewitter. Lokal sind Unwetter durch Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Daneben drohen Hagelschauer und Sturmböen von bis zu 75 km/h. Regional seien auch Sturzfluten und Schlammlawinen möglich, berichtet der Während im Osten Bayerns vorerst noch trockenere Luft vorherrschend bleibt, sickert im Westen feuchtwarme und labil geschichtete Luft ein. Deshalb kommt es bereits am(04.06.2021) in der Westhälfte Bayerns und an den Alpen zu einzelnen, zum Teil. Lokal sinddurch Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Daneben drohenundvon bis zu 75 km/h. Regional seien auch Sturzfluten und Schlammlawinen möglich, berichtet der Merkur

In der Nacht zum Samstag nimmt das Gewitterrisiko ab, teilweise kann es aber noch zu Starkregen kommen. Der Samstag sieht dann ganz ähnlich aus. Der DWD gibt auch für diesen Tag eine Unwetterwarnung für Teile Bayerns aus und kündigt örtliche Gewitter mit Starkregen und Hagelschauern an. warnt rasch abnehmendes Gewitterrisiko. Am Sonntag konzentriert sich das Gewitter- und Starkregenrisiko auf die Mitte und den Südosten Deutschlands.

Gewitter, Regen, Unwetter: So wird das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende

Auch Baden-Württemberg steht ein unbeständiges Wochenende bevor. Am Freitag, 4. Juni, drohen im Tagesverlauf zunehmend Gewitter mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Im Norden und Osten des Bundeslandes ist mit Unwettern zu rechnen. Auch hier kann es zu Starkregen mit bis zu 40 Litern, Hagelschauern und Sturmböen bis zu 70 km/h kommen. Der DWD warnt zudem vor einzelnen, punktuellen extrem heftigen Starkregenfällen.

Das schlechte Wetter lässt in der Nacht nach. Am Samstag können ab dem Nachmittag wieder Gewitter auftreten. Regen zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden ist zu erwarten. Auch am Sonntag bleibt die örtliche Gewittergefahr bestehen.