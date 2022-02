Bund und Länder wollen den weiteren Corona-Kurs heute beim aktuellen Beschlussvorlage auch für den Genesenenstatus vor. Für großen Ärger hatte die Verkürzung des Status auf drei Monate gesorgt. Wird das nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am 16.02.2022 wieder geändert? Diese Pläne gibt es aktuell laut Beschlussvorlage. wollen den weiteren Corona-Kurs heute beim aktuellen Corona-Gipfel festlegen. Eine weitreichende Änderung sieht dieauch für denvor. Für großen Ärger hatte diedes Status aufgesorgt. Wird das nach der) amwieder? Diese Pläne gibt es aktuell laut Beschlussvorlage.

Genesenenstatus ist Thema laut Beschlussvorlage zur MPK heute

Ministerpräsidentenkonferenz heute wurde die Beschlussvorlage bekannt. Darin wurde bekannt: Die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate soll wieder rückgängig gemacht werden. Das Robert Koch-Institut hatte den Genesenenstatus mit Wirkung vom 15. Januar unerwartet von sechs auf drei Monate verkürzt. Die Politik hatte das RKI kurz zuvor dazu ermächtigt. Millionen genesene Bürgerinnen und Bürger verloren damit quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen. Schon vor derwurde die Beschlussvorlage bekannt. Darin wurde bekannt: Die umstrittenedesauf drei Monate soll wieder rückgängig gemacht werden. Das Robert Koch-Institut hatte den Genesenenstatus mit Wirkung vom 15. Januar unerwartet. Die Politik hatte daskurz zuvor dazu ermächtigt. Millionen genesene Bürgerinnen und Bürger verloren damit quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen.

Karl Lauterbach will Entscheidung über Genesenenstatus selber treffen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will wichtige Weichenstellungen in der Corona-Krise künftig selbst vornehmen. Dazu gehört auch die Verkürzung des Genesenenstatus. „Über tiefgreifende Entscheidungen wie etwa den Genesenenstatus möchte ich selbst und direkt entscheiden. Sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer“, sagte der SPD-Politiker der „Bild“-Zeitung am Mittwoch. (SPD) will wichtige Weichenstellungen in der Corona-Krise künftig selbst vornehmen. Dazu gehört auch die Verkürzung des. „Über tiefgreifendewie etwa den Genesenenstatus möchte ich selbst und direkt entscheiden. Sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer“, sagte der SPD-Politiker der „Bild“-Zeitung am Mittwoch.

Nach einer ersten Vorlage für die MPK an diesem Mittwoch (16.02.) sollen Festlegungen zum Impfstatus und Genesenenstatus künftig nicht mehr Paul-Ehrlich- und Robert Koch-Institut allein treffen können.

Doch wie lange gilt man eigentlich als immunisiert? Wer gilt als geboostert? Alle Infos zur Gültigkeit des Impfstatus gibt es im folgenden Artikel:

Genesenen-Zertifikate: Das gilt für digitale Nachweise aktuell

Auch nach der Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate können Betroffene vorerst aus technischen Gründen weiter auf sechs Monate ausgestellte digitale Zertifikate erhalten. Die verkürzte Geltungsdauer für ungeimpfte Genesene werde nicht über das entsprechende EU-Zertifikat abgebildet, sagte ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Die entsprechende App ist offenbar noch nicht darauf eingestellt. Digitale Nachweise des Genesenenstatus könnten so im Moment noch für länger als drei Monate ausgestellt sein.

Die „Pharmazeutische Zeitung“ hatte berichtet, dass alle Genesenen weiter ein Genesenen-Zertifikat über sechs Monate erhalten. Die verkürzte Geltungsdauer für ungeimpfte Genesene werde nicht über das Zertifikat abgebildet. „Offensichtlich soll dessen Gültigkeit dann jeweils im Rahmen anlassbezogener Kontrollen überprüft werden“, so die Zeitung. Der ABDA-Sprecher sagte der „Bild“-Zeitung: „Genau genommen kann ein Genesener trotz scheinbar gültigen Genesenen-Zertifikats vor einem Restaurant oder einer Kneipe abgewiesen werden. Nämlich dann, wenn die Erkrankung mehr als 90 Tage her ist und kein zusätzliches Impfzertifikat in der Corona-Warn-App hinterlegt ist.“

Virologe Hendrik Streeck zu Genesenenstatus über sechs Monate

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck plädiert im Kampf gegen Corona für die Abschaffung von Unterschieden zwischen Geimpften und Ungeimpften. Streeck betonte, auch eine überstandene Corona-Infektion schütze danach eine Zeitlang gut gegen das Virus: „Ich sag es mal so: 26 europäische Länder sehen den Genesenenstatus bei mindestens 6 Monaten. Ich glaube nicht, dass sich die Wissenschaftler aller dieser Länder irren. Ich plädiere dafür, Genesene und Geimpfte gleichzusetzen.“ Er selbst gehe allerdings „lieber mit einer Dreifach-Impfung in eine Infektion“, betonte er.