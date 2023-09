Ein Vorschlag für verschärfte EU-Führerscheinregeln hat heftige Debatten im EU-Parlament ausgelöst. Dabei geht es um einen Vorstoß der französischen Grünen-Abgeordneten Karima Delli, der unter anderem massive Einschränkungen für Rentner vorsieht. Bei deutschen EU-Abgeordneten stößt das auf deutliche Kritik - auch auf der Seite der Grünen. Alle Infos im Überblick.

Delli will unter anderem, dass medizinische Tests verpflichtend werden, um die „körperliche und geistige Tauglichkeit“ von Fahrern zu gewährleisten. Das bedeutet, dass es nach ihren Plänen in Zukunft erforderlich sein könnte, dass Personen über 70 Jahren regelmäßig ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen müssen. Gemäß dem ersten Entwurf der Richtlinie sollen alle Mitgliedstaaten die Gültigkeit von Führerscheinen für Personen ab dem 70. Lebensjahr auf höchstens fünf Jahre beschränken. Dadurch soll die Einführung von Überprüfungen der Verkehrstauglichkeit oder Auffrischungskursen in allen Mitgliedstaaten erleichtert werden. Somit wäre es erforderlich, den Führerschein im Alter regelmäßig zu erneuern.