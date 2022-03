Russland hat sich bereit erklärt, mit der Ukraine die Friedensverhandlungen fortzusetzen. Am Montag waren die ersten Gespräche ohne Ergebnis auseinander gegangen – man habe sich lediglich darauf verständigt, die Verhandlungen nicht abbrechen zu lassen.

Wann und wo finden die neuen Gespräche statt?

und finden die neuen Gespräche statt? Was könnte der Inhalt der Verhandlungen sein?

der Verhandlungen sein? Wer nimmt an den Friedensgesprächen teil?

teil? Gibt es eine Chance auf Frieden in der Ukraine?

Friedensverhandlungen heute: Russland will mit Ukraine sprechen

Russland zeigt sich nach Kremlangaben bereit für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit der Ukraine noch am Mittwoch. „Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, wird unsere Delegation vor Ort sein und auf die ukrainischen Unterhändler warten“, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Mittwochmittag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „Unsere Delegation wird bereit sein, das Gespräch heute Abend fortzusetzen.“ Den Ort nannte Peskow zunächst nicht. „Ich möchte es nicht im Voraus tun.“

Nach den ersten Gesprächen am Montag hatten beide Seiten die belarussisch-polnische Grenze als Ort für Verhandlungen genannt. Die russische Delegation soll demnach wieder der frühere Kulturminister Wladimir Medinski leiten. Die erste Runde war ohne greifbare Ergebnisse geblieben.

Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine „Demilitarisierung“ der Ukraine. Peskow stellte klar, dass Russland auf den von Präsident Wladimir Putin formulierten Forderungen bestehe. Die Regierung in Kiew muss demnach die „Volksrepubliken“sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine „Demilitarisierung“ der Ukraine.

Teilnehmer der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine

Bei der letzten Verhandlungsrunde waren zwei Delegationen aus der Ukraine und aus Russland angereist. Zu den Gesprächen in der belarussischen Grenzregion Gomel in der Nähe der ukrainischen Atomruine von Tschernobyl entsandte die Ukraine ihren Verteidigungsminister Oleksij Resnikow sowie den Präsidentenberater Mychailo Podoljak und Vize-Außenminister Mykola Tochytskji. Der Kreml schickte eine Delegation aus der zweiten Reihe. Sie wurde vom Unterhändler Wladimir Medinski und Leonid Slutski, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des russischen Parlaments, geleitet.

Friedensverhandlungen Inhalt: Was wollen Russland und die Ukraine?

Die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern könnten schwierig werden. Denn das, was Russland will, kann die Ukraine nicht geben. Russland will, das die Ukraine die beiden Regionen Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennt und die Halbinsel Krim endgültig als russisches Territorium anerkennt. Die Krim hatte Russland 2014 annektiert, was einen seither währenden Bürgerkrieg in der Ukraine ausgelöst hat. Die Ukraine sieht diese Bedingungen als Bruch der Souveränität des Landes, sodass das Akzeptanz dieser Bedingungen der ukrainischen Regierung schwer fallen würde.

Russlands Präsident Wladimir Putin verlangte außerdem als Bedingungen für ein Ende der russischen Invasion in der Ukraine deren Entmilitarisierung. Zudem forderte Putin erneut auch eine "Entnazifizierung" der ukrainischen Regierung und die "Neutralität" der Ukraine.