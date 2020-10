Frankreich zieht nach einem Bericht des Senders n-tv einen „Wochenend-Lockdown“ in Betracht. Ausgangssperren könnten demnach schon früher am Abend beginnen, und die Menschen dürften ihre Wohnungen am Samstag und Sonntag nur noch für wichtige Erledigungen verlassen. Not lebensnotwendige Geschäfte dürften geöffnet bleiben, heißt es unter Berufung auf zwei Quellen aus der französischen Wirtschaft.

Kliniken in Belgien wegen Corona vor dem Kollaps

Auch Belgien diskutiert unterdessen über einen landesweiten Lockdown. Im von Corona stark betroffenen französischsprachigen Landesteil Wallonien sowie in der Hauptstadt Brüssel greift bereits eine Art Teil-Lockdown. Flandern könnte im Anschluss an eine Krisensitzung am Abend folgen, wird berichtet. Auf nationaler Ebene war in Belgien bisher alles daran gesetzt worden, allgemeingültige Lockdown-Maßnahmen zu vermeiden. Offenbar gibt es nun einen Sinneswandel.

Täglich über 200 Corona-Tote in Frankreich