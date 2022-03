Die Ukraine kämpft seit dem 24. Februar 2022 gegen sein Nachbarland Russland. Russische Truppen haben die Ukraine angegriffen. Die Ukraine erfährt viel Solidarität aus der EU, der Nato und der ganzen Welt: Es wurden schwere Sanktionen gegen Russland verhängt, die EU schickt Waffen in die Ukraine, die Sportwelt schließt Russland aus.

Die neueste Forderung im Ukraine-Krieg lautet: Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Was bedeutet das und welche Folgen hätte dieser Schritt?

Eine Flugverbotszone ist genau das, wonach es klingt: In der bestimmten Zone dürfen keine Flugzeuge oder Drohnen fliegen. Eine Flugverbotszone wird immer aus militärischen Gründen eingerichtet. Im Fall des Krieges in der Ukraine würde das dem Zweck dienen, zu verhindern dass russische Kampfflugzeuge über die Ukraine fliegen dürfen.

Die Einrichtung einer Flugverbotszone, im Englischen „hat aber weitreichende Konsequenzen. Denn: Die NFZ muss dann auch durchgesetzt werden. Würde beispielsweise die Nato eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten, müsste sie den Luftverkehr über dem Land überwachen und im Zweifel eingreifen, wenn die Zone nicht respektiert wird. Damit würde sich die Nato in den Krieg einmischen, was eine weiteredes Konflikts zur Folge hätte.

Die Durchsetzung einer Flugverbotszone durch die Nato wird mit der Nato Response Force (NRF) getan. Es gibt spezielle Flugzeuge, die die NFZ dann überwachen und, wenn ein Flugzeug in der Zone entdeckt wird, zunächst per Funk Kontakt aufnehmen. Scheitert die Kontaktaufnahme wird das Flugzeug. Theoretisch soll die Einrichtung einer NFZ den Frieden herbeizwingen – was aber in der Regel nicht funktioniert.