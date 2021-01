Corona-Lockdown: Lockerungen und Fitnessstudio-Öffnung nach Plan

Schließung von Restaurants, Cafés und Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Vom Theater über das Fitnessstudio bis hin zum Öffnungsstrategie" erarbeiten. Praktisch alles, was jetzt und noch bis zum 31. Januar gilt, wird bis zum 14. Februar fortgeschrieben. Dazu gehört dievon Restaurants, Cafés und Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs. Vom Theater über dasbis hin zum Frisör bleiben zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Dienstleistungsbetriebe zu. Bis zur nächsten Bund-Länder-Runde sollen Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) und die Staatskanzleichefinnen und -chefs "ein Konzept für eine sichere und gerechte" erarbeiten.

Öffnung von Fitnessstudios nach Corona-Stufenplan aus Schleswig-Holstein

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat zur Bewältigung der Pandemie einen Corona-Stufenplan erarbeitet, der für die Zeit ab Mitte Februar Öffnung von Einrichtungen, wie Fitnessstudios und Co. in vier Etappen vorsieht. Am Mittwoch erhielt das Konzept der Landesregierung eine breite Unterstützung im Kieler Landtag.

Corona-Stufenplan für Öffnungen: Kita und Friseure ab Inzidenz unter 100

Sieben Tage unter 50: Treffen, Friseur, Kita und Schule (eingeschränkt)

Der Stufenplan sieht erste Lockerungen vor, wenn die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche in einem Bundesland sieben Tage lang stabil unter 100 liegt. Dann könnten wieder Treffen von fünf Menschen aus zwei Haushalten, körpernahe Dienstleistungen (Friseure) und eingeschränkter Regelbetrieb an den Kitas sowie Wechselunterricht in Schulen möglich sein.

Die schwarz-grün-gelbe Regierung in Kiel will die ersten Öffnungen im Bildungsbereich ermöglichen. Je nach Infektionsgeschehen sollen die Kitas am 15. Februar in den Regelbetrieb oder einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen. In Grundschulen soll es ab dann Wechsel- oder Regelunterricht geben. Die konkrete Entscheidung trifft die Landesregierung am 7. Februar.

21 Tage unter 50: Individualsport im Freien, Zoo, Wildpark

Liegt die Inzidenz 21 Tage unter 100, ist Individualsport im Außenbereich erlaubt und auch Zoos und Wildparks dürften wieder öffnen.

Inzidenz unter 50: Einzelhandel und Gastronomie (eingeschränkt), Kita und Schule

Bleibt die Inzidenz sieben Tage stabil unter 50, könnte der Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen - das Gleiche gilt für die Gastronomie, kosmetische Fußpflege und Nagelstudios.

Inzidenz unter 50: Krankenhaus, Pflegeheim und Kita (Regelbetrieb)

In Krankenhäusern und Pflegeheimen wäre wieder Besuch von zwei Personen gleichzeitig möglich, Kitas sollen dann in den Regelbetrieb gehen und die ersten sechs Schulklassen wieder Präsenzunterricht erhalten. Bleibt der Wert weitere 14 Tage unter 50, fände auch in den Schulklassen 7 bis 13 wieder Präsenzunterricht statt.

21 Tage unter 50: Fitnessstudio, Campingplatz, Gastronomie, Hotel

Liegt die Inzidenz 21 Tage lang stabil unter 50, könnten laut dem Plan Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen, in der Gastronomie gäbe es keine Beschränkung der Gästezahl mehr, Theater und Kinos würden für einzelne Schulkohorten öffnen. Der Besuch im Fitnessstudio wäre wieder möglich, wenn auch mit begrenzter Kapazität.

Sieben Tage unter 35: Treffen, Bar und Kneipe, Konzerte, Schwimmbad & Sauna

Liegt die Inzidenz sieben Tage stabil unter 35, sollen Treffen von zehn Menschen mehrerer Haushalte möglich sein, Schulen in den Regelbetrieb gehen, an Hochschulen wieder Lehrveranstaltungen in Kohorten erfolgen. Auch Bars und Kneipen dürften dann wieder öffnen. Gleiches gilt für Hallen- und Spaßbäder sowie Saunen. Theater, Kinos und Konzerthäuser würden wieder der Allgemeinheit offen stehen.

Sonderkündigungsrecht für Fitnessstudio: Kündigen wegen Corona?

Wer an seinem Vertrag nicht mehr festhalten will, kann ihn grundsätzlich fristgemäß kündigen. Am vereinbarten Vertragsende ändere auch die Pandemie laut Rechtsanwalt Bartel nichts. Gerichtlich geklärt ist diese Frage aber nicht. Ein Sonderkündigungsrecht besteht bei behördlich verfügten Schließungen aber nicht, dafür fehle eine gesetzliche Grundlage.

Muss man das Fitnessstudio weiterzahlen trotz Corona?

Die Betreiber dürfen ihre Dienstleistung aufgrund der Vorgaben derzeit nicht anbieten. Im Prinzip dürften sie für nicht erbrachte Leistungen aber auch kein Geld verlangen. Für Kunden entfällt damit die Pflicht, ihre Beiträge zu zahlen. Geregelt ist das in Paragraf 326 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Allerdings gibt es gegenteilig lautende Gerichtsurteile. Abschließend geklärt ist das Problem nicht.

Kein Sport im Fitnessstudio als Ausgleich - Das macht der Lockdown mit Paaren

Seit Monaten hockt man aufeinander, Abwechslung gibt es kaum: Der Lockdown setzt auch Paaren zu, ganz klar. Warum Streit aber nicht unbedingt ein Alarmsignal sein muss, erklärt eine Expertin. Finanzielle Sorgen, beruflicher Druck und Stress bei der Kinderbetreuung: Partnerschaften sind während des Lockdowns besonderen Belastungen ausgesetzt. Wenn es mit dem Partner derzeit häufiger Streit gibt als sonst, ist das aber nicht zwangsläufig ein Zeichen für eine schlechte Beziehung, sagt Anne Milek. Sie ist Professorin für Paar- und Familienpsychologie an der Uni Münster. Momentan fallen viele Dinge weg, die Partner sonst als Ventil für ihre Anspannung nutzten, zum Beispiel abends eine Runde ins Fitnessstudio gehen oder sich mit Freunden treffen.

Corona-Pandemie lässt Preise für Fitnessgeräte in die Höhe schnellen

Trotz gesunkener Mehrwertsteuer erreichen Preise von Fitnessgeräten im Dezember ein Plus von mehr als 13 Prozent. Heimtrainer und Laufband im Wohnzimmer statt Fitnessstudio: Wegen der Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie sind die Preise für Fitnessgeräte zuletzt in die Höhe geschnellt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, mussten Sportfans im Dezember 13,1 Prozent mehr Geld für Fitnessgeräte ausgeben als noch ein Jahr zuvor - trotz des seit Juli geltenden geringeren Mehrwertsteuersatzes.

Schon im ersten Lockdown im Frühjahr hatte es wegen geschlossener Fitnessstudios einen heftigen Preisanstieg bei den Geräten gegeben, dazu gehörten auch etwa Hanteln und Trampoline. Im Jahresdurchschnitt kletterten die Preise 2020 um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.