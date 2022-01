Es ist ein klarer Sieg gewesen, den die Australierin Ashleigh Barty im Halbfinalspiel gegen die US-Amerikanerin Madison Keys hingelegt hat. 6:1, 6:3 fegte sie ihre Gegnerin vom Platz und zieht damit gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins ins Finale ein. Sie besiegte ihre Kontrahentin Iga Swiatek Donnerstagmittag mit 6:4 und 6:1.

Als erste australische Tennisspielerin seit 42 Jahren hat die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty das Endspiel der Australian Open erreicht. Barty kann als erste Australierin seit Chris O'Neil 1978 den Titel gewinnen, zuvor letzte Finalistin war Wendy Turnbull 1980.

Wann findet das Spiel statt?

findet das Spiel statt? Wer überträgt es im TV ?

? Hier findet ihr alle Infos.

Damen-Finale Australian Open 2022: Wann spielen Barty und Collins heute?

Wann die beiden Spielerinnen das Finale entscheiden, hier in der Übersicht:

Spieltag : 29.01.2022

: 29.01.2022 Uhrzeit : 9.30 – 11.30 Uhr, deutsche Zeit

: 9.30 – 11.30 Uhr, deutsche Zeit Austragungsort : Melbourne

: Melbourne Zeitverschiebung: 10 Stunden

Australian Open Finale Damen: Übertragung im Free-TV und Livestream

Der frei empfangbare private TV-Sender Eurosport überträgt die Australian Open auch in diesem Jahr. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Matches allerdings fast nur in der Nacht laufen. Melbourne ist zehn Stunden vor der deutschen Zeit. Eurosport bietet zudem eine Übertragung der Matches im Livestream an. Ein Monatspass für den Eurosport Player kostet allerdings 6,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat.Zusätzlich ist das Turnier beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst DAZN sehen.

Free-TV : Eurosport

: Eurosport Stream : Eurosport Player, kostenpflichtig

: Eurosport Player, kostenpflichtig Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

