Das Jahr 2022 ist erst wenige Wochen alt und für viele Familien stellt sich die Frage: „Wann fahren wir dieses Jahr in den Urlaub?“. Einige mussten ihre freien Tage bereits mit dem Arbeitgeber abstimmen. Andere haben noch etwas Zeit für die Planung. Hier erfahrt ihr, wann Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz 2022 frei haben:

Schüler in Rheinland-Pfalz können sich freuen: Schon in wenigen Wochen wartet die nächsten freien Tage an: Die Winterferien stehen vor der Tür.

stehen vor der Tür. Doch wann sind in Rheinland-Pfalz die nächsten Ferien im Jahresverlauf ?

? Datum, Termine, Wochen: Der Ferien-Kalender für Rheinland-Pfalz im Überblick

Ferien RP 2022: Übersicht der Schulferien in Rheinland-Pfalz

Bereits im Voraus steht fest, wann in Rheinland-Pfalz in diesem und in den nächsten Jahren Schulferien sind.

Winterferien – 21.02. bis 25.02.

– 21.02. bis 25.02. Osterferien – 13.04. bis 22.04.

– 13.04. bis 22.04. Sommerferien – 25.07. bis 02.09.

– 25.07. bis 02.09. Herbstferien – 17.10. bis 31.10.

– 17.10. bis 31.10. Weihnachtsferien 2022/2023 – 23.12.2022 bis 02.01.2023

Wann sind an Pfingsten 2022 Ferien in RP?

Dieses Jahr gibt es in Rheinland-Pfalz keine Pfingstferien. Stattdessen haben Schülerinnen und Schüler Ende Februar eine Woche Winterferien.

Freie Tage in RP: Feiertage in Rheinland-Pfalz 2022

Insgesamt neun gesetzliche Feiertage gibt es bundesweit jedes Jahr. In ganz Deutschland haben Schülerinnen und Schüler dann frei. Zusätzliche Feiertage sind in jedem Bundesland anders verteilt. In Rheinland-Pfalz 2022 sind es insgesamt 12. Hier ein Überblick:

Neujahr : Samstag, 01.01.2022

: Samstag, 01.01.2022 Karfreitag : Freitag, 15.04.2022

: Freitag, 15.04.2022 Ostermontag : Montag, 18.04.2022

: Montag, 18.04.2022 Tag der Arbeit : Sonntag, 01.05.2022

: Sonntag, 01.05.2022 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 26.05.2022

: Donnerstag, 26.05.2022 Pfingstsonntag : Sonntag, 05.06.2022

: Sonntag, 05.06.2022 Pfingstmontag : Montag, 06.06.2022

: Montag, 06.06.2022 Fronleichnam : Donnerstag, 16.06.2022

: Donnerstag, 16.06.2022 Tag der Deutschen Einheit : Montag, 03.10.2022

: Montag, 03.10.2022 Allerheiligen : Dienstag, 01.11.2022

: Dienstag, 01.11.2022 1. Weihnachtsfeiertag : Sonntag, 25.12.2022

: Sonntag, 25.12.2022 2. Weihnachtsfeiertag: Montag, 26.12.2022

Urlaub verlängern: Brückentage 2022

Manchmal liegen Feiertage an einem Dienstag oder Donnerstag – also mitten in der Woche. In solchen Fällen, können Arbeitnehmer auf Brückentage zurückgreifen, um die freie Zeit zu verlängern. Hier eine Auswahl an Brückentagen 2022 in Rheinland-Pfalz:

Ostern : Der Karfreitag und Ostermontag als gesetzliche Feiertage bieten die Möglichkeit, das Osterwochenende durch zusätzliche Tage davor oder danach, zu verlängern.

: Der Karfreitag und Ostermontag als gesetzliche Feiertage bieten die Möglichkeit, das Osterwochenende durch zusätzliche Tage davor oder danach, zu verlängern. Christi Himmelfahrt und Fronleichnam liegen wie jedes Jahr jeweils auf einem Donnerstag. Auch hier bieten zusätzliche Urlaubstage die Verlängerung des Wochenendes an.

und liegen wie jedes Jahr jeweils auf einem Donnerstag. Auch hier bieten zusätzliche Urlaubstage die Verlängerung des Wochenendes an. Pfingsten kann ebenso verlängert werden wie das Wochenende nach dem Tag der Deutschen Einheit im Oktober, da in beiden Fällen Montags frei ist.

kann ebenso verlängert werden wie das Wochenende nach dem im Oktober, da in beiden Fällen Montags frei ist. Allerheiligen fällt 2022 auf einen Dienstag. Ein freier Montag wäre hier ebenfalls denkbar.

Schon in Urlaubsstimmung für 2023? Hier bekommt ihr einen Überblick über die Ferien in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr: