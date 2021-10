Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die sogenannte epidemische Lage zur Eindämmung des Coronavirus Ende November auslaufen zu lassen.

der Länder dafür ausgesprochen hat, den Ausnahmezustand nicht noch einmal zu verlängern. Die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ gilt seit März 2020 und wurde zuletzt bis zum 24. November verlängert.

Lauterbach geht davon aus, dass zentrale Maßnahmen und SPD-Gesundheitsexperte Karlgeht davon aus, dass zentrale Maßnahmen und aktuelle Corona-Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus auch dann weiter gelten, wenn die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ nicht verlängert wird.

Corona-Regeln sollen bleiben – epidemische Lage spielt keine Rolle

Zugangsbeschränkungen für geschlossene Räume zu verzichten oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu begraben.“ Und weiter: „Dinge, die notwendig sind, werden weitergeführt, das ist für mich ganz klar.“ In Bezug auf die 2G-Modelle und 3G-Regeln sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Kein Bundesland wäre so verrückt, bei den derzeitigen Fallzahlen auffür geschlossene Räume zu verzichten oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu begraben.“ Und weiter: „Dinge, die notwendig sind, werden weitergeführt, das ist für mich ganz klar.“

Ende der epidemischen Corona-Lage: Lauterbach wegen Impfquote skeptisch

Lauterbach reagierte damit auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der sich für ein Auslaufen der „epidemischen Lage nationaler Tragweite“ ausgesprochen hat. Der Zeitpunkt dieser Erklärung habe ihn überrascht, sagte der SPD-Politiker. „Wir sind in einer Situation, in der die Fallzahlen zunehmen, der Impffortschritt stagniert und an Schulen in den kalten Monaten deutlich mehr Fälle zu erwarten sind. Niemand weiß aktuell so genau, was wir in den nächsten vier Wochen zu erwarten haben, wie hoch diese Welle noch wird.“