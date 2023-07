Jedes Jahr reisen viele Deutsche über die Grenze nach Tschechien, sei es für einen Urlaub oder zum Einkaufen. Doch nach dem Urlaub hat sich oft eine Menge Souvenirs und Waren angesammelt. Tschechien ist ein EU-Land, also sollte es eigentlich kein Problem geben, oder? Ja, dennoch gibt es einige Beschränkungen bei der Einfuhr von Waren. Was darf man aus Tschechien nach Deutschland einführen und in welcher Menge?

Lebensmittel, Alkohol, Tabak – wie viel ist abgabenfrei?

Für den persönlichen Bedarf dürfen grundsätzlich aus jedem Mitgliedstaat der EU - ausgenommen Sondergebiete - Waren abgabenfrei und ohne Zollformalitäten nach Deutschland mitgebracht werden.

Allerdings werden Waren manchmal in so großen Mengen mitgebracht, dass eine rein private Verwendung zweifelhaft erscheint. Deshalb wurden für verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Genussmittel Richtmengen festgelegt, bis zu denen eine Verwendung zu privaten Zwecken angenommen wird:

Spirituosen: 10 L

10 L Alkoholische Süßgetränke: 10 L

10 L Zwischenerzeugnisse: 10 L

10 L Schaumwein : 60 L

: 60 L Bier : 110 L

: 110 L Zigaretten: 800 Stück, Zigarillos: 400 Stück, Zigarren: 200 Stück, Tabak: 1.000 g

Stück, 400 Stück, 200 Stück, 1.000 g Kaffee : 10 Kg

: 10 Kg Kaffeehaltige Waren: 10 Kg

Privatperson persönlich befördert werden. Dabei ist es erforderlich, dass die Genussmittel in dem betreffenden Mitgliedstaat bereits versteuert wurden und auf üblichem Wege, z.B. in einem Supermarkt, käuflich zu erwerben sind, wie der deutsche Zoll auf seiner Die Richtmengen gelten aber nur, wenn die Waren alspersönlich befördert werden. Dabei ist es erforderlich, dass die Genussmittel in dem betreffenden Mitgliedstaat bereitswurden und auf üblichem Wege, z.B. in einem Supermarkt, käuflich zu erwerben sind, wie der deutsche Zoll auf seiner Webseite informiert.

Die Waren müssen außerdem für Ihren persönlichen Ge- oder Verbrauch bestimmt sein.

Werden mehr als die oben genannten Mengen transportiert, besteht die Vermutung, dass die Waren gewerblich verwenden werden. Diese Annahme kann ausgeräumt werden, indem nachgewiesen wird, dass die mitgebrachten Waren zu privaten Zwecken verwendet werden sollen.

Einfuhr von Bargeld, Fremdwährung und Wertpapieren