Ein Campingplatz an Rur ist überflutet. Die Hochwasserlage in Teilen von Nordrhein-Westfalen ist weiterhin sehr angespannt. © Foto: Oliver Berg / DPA

Wie groß der Schaden durch den Dammbruch ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Rur hat ihre Quelle in der Eifel und mündet bei Roermond in den Niederlanden in die Maas. Laut WDR sieht Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer (CDU) einen möglichen Grund für denauf niederländischer Seite: Dort seien Schleusenklappen geschlossen worden, so dass es zum Rückstau der Wassermassen gekommen sei.