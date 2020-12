Daimler-Tarifbeschäftigte in Deutschland erhalten Corona-Bonus in Höhe von 1.000 Euro

Die Sonderzahlung mildert Belastungen durch Maskenpflicht und Home Office

Die Bundesregierung erlaubt steuerfreie Corona-Prämie bis zu 1500 Euro

Die Daimler AG zahlt Vollzeit-Mitarbeitern im Dezember eine steuer- und abgabenfreie Corona-Prämie. Der Vorstand habe in Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat beschlossen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland einen einmaligen Corona-Bonus von bis zu 1.000 Euro auszuzahlen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sonderzahlung mildere die wirtschaftlichen und persönlichen Belastungen und würdige das hohe Engagement und die Flexibilität der Beschäftigten, so der Konzern.

160.000 Daimler-Beschäftigte bekommen Corona-Bonus

Die Prämie gilt für mehr als 160.000 Tarifbeschäftigte inklusive aller Teamleiter der Daimler AG, der Mercedes-Benz AG, der Daimler Truck AG, des Geschäftsfelds Daimler Mobility sowie aller Tochtergesellschaften in Deutschland. Der Bonus wird mit dem Dezember-Entgelt ausgezahlt und ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Azubis und Studierende an Dualen Hochschulen erhalten laut Medienberichten 300 Euro Prämie.

Dauer-Homeoffice. Das ist belastend, nervt und ist arbeiten unter erschwerten Bedingungen – aber es muss eben sein. Mit der Corona-Prämie wollen wir allen Kolleginnen und Kollegen auch für ihren Einsatz danken“, sagt Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Daimler AG. „Ohne den Fleiß und Einsatz der Beschäftigten wäre Daimler niemals so gut und erfolgreich aus der ersten „Vom Maskentragen bis zum. Das ist belastend, nervt und ist arbeiten unter erschwerten Bedingungen – aber es muss eben sein. Mit der Corona-Prämie wollen wir allen Kolleginnen und Kollegen auch für ihren Einsatz danken“, sagt Michael Brecht, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Daimler AG. „Ohne den Fleiß undder Beschäftigten wäre Daimler niemals so gut und erfolgreich aus der ersten Pandemiewelle rausgekommen“, glaubt Brecht.

Dem schließt sich auch Vorstand und Arbeitsdirektor Wilfried Porth an: „Corona-bedingt war und ist das Jahr 2020 für uns alle von besonderen Anstrengungen geprägt. In dieser herausfordernden Zeit konnten wir als Unternehmen immer auf die Einsatzbereitschaft und Flexibilität der Belegschaft zählen. So unterschiedlich die Belastungen für jeden Einzelnen auch waren - mit der Sonderzahlung wollen wir ein Zeichen der Anerkennung setzen und die persönlichen Belastungen abmildern.“

Bis zu 1500 Euro steuerfreie Corona-Prämie möglich

Voraussetzung für die Prämie ist eine Sonderregelung der Bundesregierung, mit der Unternehmen ihren Beschäftigten im Jahr 2020 einen unterstützenden Beitrag bis zu 1500 Euro steuerfrei auszahlen können. Bei Daimler laufen aber weiter Auseinandersetzungen zur Umstrukturierung und Reduzierung von Personalkosten. Unter anderem gibt es Streit um die Zukunft im Stammwerk Untertürkheim.