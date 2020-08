Die Reproduktionszahl wurde – Stand 6. 8. 2020 – vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 0,89 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Der Wert hat sich nicht geändert.

Die so genannte 7-Tage-Inzidenz als Messzahl für eine Bewertung des Infektionsgeschehens und entsprechender Kontrollmaßnahmen entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Sie liegt laut Sozialministerium für Baden-Württemberg aktuell im Durchschnitt bei 3,1.

Unterdessen wurde bekannt, dass es auch nach den Sommerferien soll es in Schulen in Baden-Württemberg keine Maskenpflicht im Unterricht geben wird . „Ich halte aus pädagogischen Gründen wenig von einer Maskenpflicht im Unterricht“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann. Sie hat auch die unterschiedlichen Regelungen an den Schulen in der Corona-Krise verteidigt. Jedes Bundesland habe ein anderes „Infektionsgeschehen“. Die Länder stimmten sich schon jetzt ausreichend ab, sagte die CDU-Politikerin am Freitag. Eisenmann wies zudem Aussagen von Grünen-Chefin Annalena Baerbock zurück, die das Vorgehen der Länder stärker koordinieren will und einen Bildungsgipfel von Bund, Ländern und Bildungseinrichtungen fordert