Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einerhat in Deutschland die Marke von 20.000 überstiegen. Das geht aus aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Das RKI hatte am Donnerstagin 24 Stunden zu verzeichnen. Am Mittwoch war mit 590 Corona-Toten in Deutschland vom RKI ein vorläufiger Höchstwert gemeldet worden. 17.000 der mit einer Corona-Erkrankung verstorbenen Menschen waren über 70 Jahre alt, knapp 13.000 sogar über 80. Im Alter bis 50 Jahre gab es lediglich etwa 200 Tote.