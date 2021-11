bisherigen Höchstwert in der Pandemie. Die Ampelparteien haben am Montag im Parlament ihr Maßnahmenpaket vorgestellt. 2G, stärkerer Schutz in Pflegeheimen - die Liste der Vorschläge von Experten dazu ist lang. Der Lehrerverband setzt auf ein neues Testkonzept. Die Corona-Zahlen steigen weiter an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist den zweiten Tag in Folge über dem Wert 200 – und übersteigt erneut denin der Pandemie. Die Ampelparteien haben am Montag im Parlament ihr Maßnahmenpaket vorgestellt. 2G, stärkerer Schutz in Pflegeheimen - die Liste der Vorschläge von Experten dazu ist lang. Der Lehrerverband setzt auf ein neues Testkonzept.

In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Aktuelle Corona-Zahlen vom 09.11.2021 zu Inzidenz, Neuinfektionen und Impfungen

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, Dienstag, 09.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 213,7 (Vortag: 201,1,5); (Vorwoche: 153,7)

: (Vortag: 201,1,5); (Vorwoche: 153,7) Neuinfektionen heute: 21.832

Infektionen gesamt: 4.804.378

Neue Todesfälle: 169

Todesfälle gesamt: 96.727

Impfquote (Erstimpfung): 69,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 67,1 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,93 an (Freitag 3,91). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in einzelnen Regionen von Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 09.11.2021)

483,7 – Sachsen

439,3 – Thüringen

348,0 – Bayern

256,9 – Baden-Württemberg

245,0 – Brandenburg

220,0 – Berlin

213,7 – Sachsen-Anhalt

149,7 – Hessen

142,2 – Mecklenburg-Vorpommern

140,5 – Rheinland-Pfalz

138,6 – Hamburg

130,0 – Nordrhein-Westfalen

111,6 – Saarland

103,1 – Niedersachsen

87,8 – Bremen

77,0 – Schleswig-Holstein

Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 15.513 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 01.11.2021, waren es 10.813 Neuinfektionen

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es bisher in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Umfrage: Mehrheit in Deutschland will weitere Beschränkungen für Ungeimpfte

Beschränkungen für Ungeimpfte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 31 Prozent dafür aus, die sogenannte Genesenen und gegen Corona Geimpften den Zutritt beispielsweise zu Restaurants, Kinos oder Konzerten. Weitere 25 Prozent der Befragten sind für eine flächendeckende 2G-Regel in ganz Deutschland. 19 Prozent meinen dagegen, dass Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis Geimpften bei den Zutrittsregeln gleichgestellt werden sollten (3G). 18 Prozent wünschen sich, dass alle Zugangsbeschränkungen abgeschafft werden. In Deutschland gibt es dagegen keine einheitliche Regelungen. Sachsen setzt bisher als einziges Bundesland die 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens flächendeckend und verpflichtend um. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet weiterezur Bekämpfung der Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 31 Prozent dafür aus, die sogenannte 2G-Regel stärker als bisher anzuwenden. Sie erlaubt nur den von Covid-19und gegen Coronaden Zutritt beispielsweise zuoder. Weitere 25 Prozent der Befragten sind für eine flächendeckende 2G-Regel in ganz Deutschland. 19 Prozent meinen dagegen, dass Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis Geimpften bei den Zutrittsregeln gleichgestellt werden sollten (3G). 18 Prozent wünschen sich, dass alle Zugangsbeschränkungen abgeschafft werden. Ingibt es dagegenn.setzt bisher als einziges Bundesland die 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens flächendeckend und verpflichtend um.

Söder fordert 3G-Pflicht für den Arbeitsplatz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat eine 3G-Regelung für den Arbeitsplatz gefordert. Zudem müssten die Datenschutzbestimmungen so geändert werden, dass Beschäftige um Auskunft über ihren Impfstatus gebeten werden können, sagte Söder am Morgen im Deutschlandfunk.

Am Arbeitsplatz sollten dann nur diejenigen Beschäftigten erscheinen dürfen, die geimpft, getestet oder genesen seien. In bestimmten Bereichen wie etwa in Alten- oder Pflegeheimen müsse über eine Impfpflicht nachgedacht werden, sagte der Ministerpräsident. Er warnte abermals vor einer allgemeinen Impfpflicht: Diese würde zu einer Spaltung der Gesellschaft führen.

Corona-Zahlen weltweit: Johns-Hopkins-Universität meldet Tote und Infizierte

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Dienstag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 250 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 5 Millionen Menschen.